Konut metrekare fiyatları zirveyi gördü

Birim fiyatı İstanbul’da 5 bin 767 lirayla, Ankara’da 2 bin 641 lirayla ve İzmir’de 4 bin 120 lirayla rekor kırdı. İstanbul’da konut metrekare ortalama birim fiyatı, bir yılda yüzde 22.7, 8 ayda yüzde 16.8 artış gösterdi. Metropolde 100 metrekarelik evin fiyatı, son bir yılda 100 bin liranın üzerinde arttı. Başkent Ankara’da birim fiyatı bir yılda yüzde 23.8, 8 ayda yüzde 19.8 yükseldi. Ege’nin incisi İzmir’de ise konut metrekare fiyatları bir yılda yüzde 27.4, 8 ayda yüzde 21.7 arttı.