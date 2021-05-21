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Ekonomi Konut kredi finansman düşecek mi? Bankaların konut finansman oranları ne zaman düşecek?
Ekonomi

Konut kredi finansman düşecek mi? Bankaların konut finansman oranları ne zaman düşecek?

Konut oranları düştü mü? Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklanırken, ev almak isteyenler konut kredisi finansman oranların düşüp düşmeyeceği de sorgulanıyor. Merkez Bankası’ndan konut finansman oranlarının düşüp düşmeyeceğini ilişkin açıklama geldi. Peki konut kredi finansman düşecek mi? Bankalar konut finansman kampanyası yapacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:13:00 - 2021-05-21 16:20:06
Konut kredi finansman düşecek mi? Bankaların konut finansman oranları ne zaman düşecek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Konut Fiyat Endeksi (KFE) martta aylık yüzde 2,4, yıllık yüzde 32 artışla 165,5 seviyesinde gerçekleşti. Kredi kullanarak ev almak isteyenler geçen yıl olduğu gibi bu yıl da konut finansman oranlarında düşme olup olmayacağını araştırıyor.

Konut finansman oranları düşer mi?

Geçen yıl haziran ayında konut finansman oranlarında kampanya düzenlenlenmişti. Ev almak isteyenler konut kredi finansman oranlarının düşüp düşmeyeceğini merak ederken, vatandaşlar CİMER’e konut finansman oranlarının ne zaman düşeceğini sordu. CİMER’den yapılan konut kredi finansman oranlarının düşmesine ilişkin cevap şu şekilde: “5411 sayılı Bankacılık Kanununun 144. maddesine göre kredi faiz oranlarını belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Bakanlar Kurulu ise bu yetkisini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına devretmiş olup, faiz oranlarını belirleme yetkisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındadır. Öte yandan; bankalar tarafından kişi veya firmalara kredi kullandırılmasında veya kredi kartı verilmesinde, kredilerin faiz oranının belirlenmesinde Kurumumuzun herhangi bir aracılık görevi bulunmamakta, bankacılık sistemi içindeki tüm bankalar kredi kullandıracağı, çek defteri veya kredi kartı vereceği müşterilerini ve kredi miktarını ve kredi faiz oranını ilgili mevzuat ile kredi tahsis ve risk politikaları uyarınca belirlemektedir. Bilgi edinilmesi rica olunur." 

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