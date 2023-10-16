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Ekonomi Konut kiralama sistemi değişiyor! İzin belgesi olmayana 100 bin TL ceza
Ekonomi

Konut kiralama sistemi değişiyor! İzin belgesi olmayana 100 bin TL ceza

Yeniakit Publisher
2023-10-16 13:54:00 -
Konut kiralama sistemi değişiyor! İzin belgesi olmayana 100 bin TL ceza

Tügem üyesi, Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, “Konut kiralama sistemi sil baştan değişiyor! Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması zorunlu hale gelecek, İzin belgesi ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilecek” dedi.

Son günlerin popüler kısa süreli ev kiralama uygulaması Airbnb’yi de kapsayan, konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Tügem üyesi, Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, “Konut kiralama sistemi sil baştan değişiyor!Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması zorunlu hale gelecek, İzin belgesi ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilecek. Konutların belgelendirilmesi ve kiralama ile elde edilen gelirin kayıt altına alınması sağlanacak” diye konuştu.

Kendisi kullanmak için kiraladığı konutu turizm amaçlı kiraya verenlere de 100 bin lira ceza uygulanacak diye konuşan Özlü, “Bu konutlarda konaklayacak kişilerin kimlik bilgileri, otel ve pansiyonlarda olduğu gibi kolluk kuvvetlerine bildirilecek.İzin belgesi bulunmadan turizm amaçlı konut kiralayanlara, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu sürede izin belgesi almazsa 500 bin lira para cezası kesilerek, yeniden 15 günlük süre uygulanacak. Buna rağmen kiralama faaliyetlerine devam edenler hakkında 1 milyon lira ceza uygulanacak” dedi.

“Aynı konut bir sene içinde dört defadan fazla kiraya verilemeyecek”

Turizm amaçlı kiralanmalarda bir seferlik 100 günden fazla süreli kiralamalar kapsam dışında tutulduğunu belirten Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, “Bu kapsamda evini kiralamak isteyenler belirlenen kurallara uymak zorunda. Eğer uymaz ise ağır cezalar uygulanacak. Buna göre aynı konut bir sene içinde dört defadan fazla kiraya verilemeyecek. Bu detayların hepsi normal kiralamalarda konut kira bedellerinin düşmesine sebep olacak. Turizm yapabildikleri için ev sahipleri astronomik rakamlar istiyorlardı. Bunların önüne geçilmiş oldu diyebiliriz” diye konuştu.

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