Konut ısı yalıtım kredileri başvuruları başladı mı ne zaman başılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi"nin detayları belli oldu. Isı yalıtım kredisinin yüzde 60'ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40'ı da proje tamamlanıp enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek.

Konut ısı yalıtım kredisi hangi banka veriyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, resmi Twitter hesabından Konutlarda Isı Yalıtım Projesi kapsamında konut başına 50 bin TL'ye kadar finansman imkanı sağlayan, 60 ay vadeli, 0,99 oranlı kredilerin bugün başladığını duyurdu. Bakan Nurettin Nebati, açıklamalarında “Konut başına 50 bin Türk Lirasına kadar 60 ay vadeli finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından kullandırılacak olup, vatandaşlarımız bugünden itibaren bu imkândan yararlanmaya başlayabilecektir.” dedi.

Bakan Nureddin Nebati projeye katkılarından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Isı yalıtım kredisinin yüzde 60'ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40'ı da proje tamamlanıp enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek.