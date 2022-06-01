Konut ilanlarında flaş karar! Kazıkçılar şimdi hapı yuttu

Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, internetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilan bilgilerinin bildirimine ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, elektronik ticaret için aracılık hizmeti verenlerin, sosyal ağ siteleri ile internet ortamındaki içerikler için yer sağlayanlar üzerinden verilen ilanlara ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) bildirimde bulunması zorunlu olacak. Bu bildirimler aylık dönemler hâlinde yapılacak. Bildirimlerde, ilanın yayımlandığı internet adresi, ilanı veren kişilerin adı ve soyadı, unvanı, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, iş yeri adresi, ilan verenler adına gerçekleştirilen satış/tahsilat tutarı ile GİB tarafından belirlenecek diğer detaylar yer alacak. GİB, ilana konu edilen gayrimenkule ilişkin daha detaylı bilgi verilmesini de isteyebilecek.

İlk bildirimler haziranda

Vatandaşlar da GİB'e bildirilmesi gereken bilgileri, ilanların yayınlandığı sitelere vermek zorunda olacak. İlk bildirim, haziranda ilk kez verilecek ilanlar için 1 Ağustos'a kadar, hâlen yayında olanlar için ise 31 Ağustos'a kadar yapılacak. Sonraki süreçte de her bir aydaki ilanlara ilişkin bildirim, izleyen ayın sonuna kadar gerçekleştirilecek. Öte yandan, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ile eksik veya yanıltıcı bilgi verenlere Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar uygulanacak.