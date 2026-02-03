  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Konut ilanlarda yeni dönem: Doğrulama 15 Şubat'ta zorunlu

Konut ilanlarda yeni dönem: Doğrulama 15 Şubat’ta zorunlu

Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi 1 Şubat itibarıyla başladı. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, pilot olarak üç ilde uygulanıyor ve 15 Şubat’tan itibaren Türkiye genelinde zorunlu hale gelecek. Taşınmaz sahipleri e-Devlet üzerinden mülklerini seçerek emlak işletmelerini yetkilendirebilecek.

Emlak sektöründe şeffaflığı artırmaya yönelik yeni bir adım daha hayata geçirildi. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, kiralık konutların ardından satılık taşınmaz ilanları için de devreye alındı.

SATILIK İLANI VERİRKEN DİKKAT

Uygulama kapsamında taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden ilan sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirebilecek. Yetkilendirme olmadan satılık ilan verilemeyecek. Doğrulanan ilanlarda, yetki verildiğini gösteren logo veya ibare yer alacak. Böylece yetkisiz kişilerce açılan ilanların ve sahte fiyat manipülasyonlarının önüne geçilebilecek.

YETKİ SÜRESİ NE KADAR?

Yetki süresi en fazla 3 ay olacak ve e-Devlet üzerinden uzatılabilecek. Taşınmaz sahibi, verdiği yetkiyi dilediği zaman iptal edebilecek.

YENİ SİSTEMDE AMAÇ NE?

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sistemle, ilan platformlarında yer alan tüm satılık taşınmaz ilanlarının, mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi sağlanacak. Emlak sektöründe şeffaflık artırılırken, spekülatif fiyat artışlarının da önünde geçilecek.

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, ilk aşamada İzmir, Antalya ve Sivas’ta uygulanmaya başlandı. Sistem, 15 Şubat’tan itibaren Türkiye genelinde zorunlu olacak.

