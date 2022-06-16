Konut fiyatlarında rekor artış!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı.

Buna göre konut fiyatları Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 127 artış gösterdi.

Nisan ayında aylık artış yüzde 10,2 olarak kaydedildi. Yeni konutlarda Nisan'da fiyat artışı bir önceki aya göre yüzde 9,8 oldu. Yıllık bazda ise yeni konutlarda yüzde 131,1'lik artış görüldü.

Yeni olmayan konut fiyatlarında aylık yüzde 10,1'lik, yıllık yüzde 126,5'lik fiyat artış kaydedildi. (İLKHA)