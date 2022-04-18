Konut fiyatlarında rekor artış!

TCMB, şubat ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni (KFE) açıkladı. Buna göre; endeks, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 13,5 oranında artarak 317,6 seviyesine çıktı.Merkez Bankası verilerine göre; konut fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak ise yüzde 96,4 arttı. Bu artış, reel olarak yüzde 26,9'de denk düştü.



Şubat ayındaki fiyat artışlarına il bazında bakıldığında ise en yüksek fiyat artışları İstanbul, Ankara ve İzmir'de görüldü. Şubat ayında İstanbul'da konut fiyatı bir önceki aya göre yüzde 14,9, Ankara'da yüzde 16, İzmir'de ise 12,7 oranında arttı.

İstanbul'daki konut fiyatı artışı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 106,3 oldu. Bu artış, Ankara'da yüzde 97,1, İzmir'de ise yüzde 90,1 olarak hesaplandı.

İstanbul'da yüzde 100'ü aştı

Konut Fiyat Endeksi'ndeki yıllık artış İzmir'de yüzde 90,1'i bulurken, Ankara'da yüzde 97,1 ve İstanbul'da ise yüzde 106,3 oranında arttı.

İstanbul'da konut ortalama metrekare fiyatı 13 bin 836 lira olurken 120 metrekare bir evin ortalama fiyatı 1 milyon 660 bin lira oldu.

En yüksek yıllık değişim Ege'de

Türkiye genelinde konut ortalama metrekare fiyatı 8 bin 640 lira olurken, İzmir'de 10 bin 6 lira, Ankara'da ise 6 bin 225 lira oldu.Fiyatlarda en yüksek yıllık değişimin yaşandığı iller yüzde 117,8 ile Aydın, Denizli ve Muğla'da görüldü.Bu illeri yüzde 115,9 ile Antalya, Burdur ve Isparta; yüzde 111,1 ile Diyarbakır ve Şanlıurfa takip etti.

En düşük artış Doğu'da

En düşük yıllık değişim ise yüzde yüzde 59,6 ile Van, Bitlis, Hakkari, Muş; yüzde yüzde 56,8 ile Ardahan, Ağrı, Kars ve yüzde 59,9 ile de Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta yaşandı.