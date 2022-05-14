Konut fiyatları patladı gidiyor! Haluk Özdil’in sözleri şok etti: O ülke vatandaşları Türkiye'den 4'er 5'er ev toplamaya başladı

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, konut fiyatlarının artmasıyla ilgili olarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk olan Haluk Özdil, 'Evi artık zenginler alabilecek' dedi.

Küçük yatırımcıların parasını altın ile koruyabileceğini ifade deden Özdil "Antik çağda birikimin en başı altındır. Düşük birikimlerin değerleneceği yer altındır. Ama altın hemen zengin etmez. Reel altın alın. Mevduat hesabında altın olduğunda kriz anlarında bu parala nasıl çekeceksiniz? Ama reel altınınız varsa iyi olabilir. Ama bu altına şehirde sahip olduğunda risk altındasındır. Altını olduğunu duyan sana sıkıntı çıkarabilecek. Küçük yerlerde oturanlar şanslı olacak. Şehirlerde yaşayanları ise zor günler bekliyor" dedi.

Özdil, Rusların Türkiye'den ev topladığını söyleyerek "Bugün Ruslar geliyor. 600 bin dolarlara, 4’er-5’erden daire alıyorlar. 2020’den sonra artık ev almak zorlaştı. Ev almak artık hayal oldu. Evi artık zenginler alabilecek. Kürselciler kiralama sistemi getiriyor. Elon Musk bunu söylemişti. İnsanların kökleşmesini engelliyorlar" dedi.