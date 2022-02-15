Konut fiyatları bir kaç ay içinde düşecek!

Konut fiyatlarındaki dalgalı seyrin birkaç ay içinde durulması bekleniyor. Uzmanlar, sıfır konutlarda yaşanan fiyat artışlarının ikinci eli de etkilediğine dikkati çekerek, konut piyasasının birkaç ay içinde olması gereken değerlerde sabitlenebileceğini bildirdi.

Birinci El Konut Fiyatları Ikinci Eli de Etkiliyor

Küresel bir sorun haline gelen enflasyonun etkisiyle çelikten çimentoya kadar birçok kalemde yaşanan fiyat hareketliliği, gayrimenkul sektöründe de fiyatların dalgalanmasına yol açtı. Uzmanlar, sıfır konutlarda yaşanan fiyat artışlarının ikinci eli de etkilediğine dikkati çekerek, konut piyasasının birkaç ay içinde olması gereken değerlerde sabitlenebileceğini bildirdi.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, çelik, çimento gibi kalemlerde maliyetlerdeki artış nedeniyle gayrimenkul fiyatlarında yükseliş yaşandığını söyledi.

"Fiyatların Oturmasi Bir Kaç Ay Sürer"

Son 2-3 ay içinde fiyatların astronomik şekilde yükseldiğini belirten Taylan, benzer durumun ikinci el konutlarda da görüldüğünü kaydetti. Taylan, "Gayrimenkul fiyatları 2-3 ay içinde yüzde 60 civarında yükseldi. Fiyatların oturması birkaç ay sürebilir." dedi.

"Ev Almak İsteyen Konut Bulamıyor"

Şu an ev almak isteyenlerin piyasada satılık konut bulmakta zorluk çektiğine işaret eden Taylan, şöyle konuştu:

"Gayrimenkul piyasası hala çok hareketli. Alıcılar kendilerine uygun ev bulduklarında alıyorlar. Fiyatların sürekli değişiyor olmasından dolayı evini satışa çıkaranların sayısı düştü. Artan maliyetler nedeniyle yeni proje de başlamıyor. Fiyatların dengelenmesiyle satılık ev sayısı artacaktır. Bunu, fiyatların belirli bir düzeyde oturması takip edecektir. Şu an köpük artış diyeceğimiz fiyatlar çok fazla yok. Değerlendirme yaparken değerinin çok üzerinde biçilen fiyatları dikkate almıyoruz."

Satışların Yüzde 80 Nakit

Konut faiz oranlarına da değinen Taylan, "Şu anda devlet bankalarının konut faizleri diğer bankalara göre düşük ve 1,29 seviyesinde. Konut alırken insanlar genelde peşin alıyor. Kredi bu dönemde çok tercih edilmiyor. Satışların yaklaşık yüzde 80'i nakit olarak yapılıyor." dedi.