Konut fırsatçılarına göz açtırılmayacak! Ağır ceza geliyor

Başlatılacak olan 'Yeni Evim' projesi öncesinde fırsatçılar ev fiyatlarında ciddi artışlar yaptılar. Vatandaşlar ise bu durumun cezasız kalıp kalmayacağını merak ediyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı fırsatçıları yakın takibe aldı.

Bu kapsamda Sahibinden.com platformundan 31 Aralık 2022 tarihli ilan fiyatlarını isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fiyatları tek tek inceleyecek.

Piyasayı manipüle edenleri tespit edecek olan bakanlık, bu fırsatçılara çok yüksek cezalar kesecek. Aynı zamanda fırsatçılık yapılarak fiyatı yükseltilen konutlara kampanya desteği verilmeyecek.

Orta gelirliye yönelik konut kampanyası 4 Ocak'ta açıklanmıştı. Yüzde 10 peşinat, 15 yıla kadar vade ile 0.69'dan başlayan oranlarla kredi desteğinin sağlanacağı kampanyanın açıklanmasıyla birlikte ilan sitelerinde de konut fiyatlarına zamlar başladı.

Başvuruların 16 Ocak'ta alınacağı kampanya öncesinde fırsatçılar harekete geçti. 4 Ocak'ta 6 milyon 550 bin TL olan bir evin fiyatı aynı gün 7 milyon 650 bin liraya çıkarıldı. Esenler'de bir evin fiyatı 700 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi. Tüm bu usulsüzlükleri tek tek tespit edecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, fırsatçılara geçit vermeyecek.