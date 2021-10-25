  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Erbakan'dan flaş uyarı: Cilalanıp parlatılan bu muhalefet partileri iktidara gelirse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Kadınlardan o ücret alınmayacak!

Erdoğan kuyruklarına bastı, ses kafadan çıktı! "Sert tepki göstermesi çok üzücü"

Pablo Escobar'dan bu yana en büyük darbe! 'Otoniel' yakalandı

Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken sözler: Tazminatı öder yollarım

İP'li Akşener önce yüce Kur'an'dan ayet-i kerime okudu! Sonra gaylerin önünü açan İstanbul Sözleşmesi'ni vaat etti

Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen'den büyükelçi kararıyla ilgili hadsiz Türkiye çağrısı!

4 günlük gizemli ziyaret

Türkiye'ye yine geldi! Tipi güldürdü... Bill Gates orayı da ziyaret etti

Dalga yüksekliği 7 metreyi bulabilir! O ülkenin kıyılarına doğru ilerliyor
Ekonomi Konut finansman oranları düştü mü? Bankaların konut, arsa finansman oranları ne kadar?
Ekonomi

Konut finansman oranları düştü mü? Bankaların konut, arsa finansman oranları ne kadar?

Merkez Bankası’nın iki puan faiz indirimine gitmesi sonrası konut, taşıt finansmanı alacaklar katılım bankalarının konut, arsa ve taşıt finansman oranlarını merak eder oldu. Peki kamu bankası konut finansmanı ne kadar? Konut finansman oranları düştü mü, ne kadar düştü? Katılım bankası konut finansman oranları nedir? İşte katılım bankaları konut ve arsa finansman oranları.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 11:11:00 - 2021-10-25 11:12:01
Konut finansman oranları düştü mü? Bankaların konut, arsa finansman oranları ne kadar?

Merkez Bankası’nın iki puan faiz indirimine gitmesi sonrası konut, taşıt finansmanı alacaklar katılım bankalarının konut, arsa ve taşıt finansman oranlarını merak eder oldu. Peki kamu bankası konut finansmanı ne kadar? Konut finansman oranları düştü mü, ne kadar düştü? Katılım bankası konut finansman oranları nedir? İşte konut, taşıt finansman oranları.

Merkez Bankasının faizleri yüzde 16'ya çekmesinin ardından kamu bankası, Ziraat Katılmı, Vakıfbank  Katılım konut ve taşıt finansman oranları da sorgulanır oldu. İşte Ziraat Katılım konut ve arsa finansman oranları...

Ziraat Katılım arsa finansman oranı

Ziraat Katılım konut finansman oranı

Vakıf Katılım arsa finansman oranları

Vakıf Katılım konut finansman oranları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yangından çocuğunu kurtarmaya çalışan babanın yürek burkan ölümü
Yerel

Yangından çocuğunu kurtarmaya çalışan babanın yürek burkan ölümü

Denizli’de meydana gelen ev yangınında ailesini ziyarete gelen baba, çocuğunun içeride kaldığını düşünerek alevlerin arasına daldı. Dumandan..
Dünyayı şok eden darbe girişimi! Başbakan ve çok sayıda bakan tutuklandı
Dünya

Dünyayı şok eden darbe girişimi! Başbakan ve çok sayıda bakan tutuklandı

Arap basının geçtiği son dakika bilgisine göre; Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk, askerler tarafından konutu basılarak ev hapsine alındı. O..
Dünya Bankası altın tahminini duyurdu! Uzun vadeli yatırım düşünenler dikkat
Ekonomi

Dünya Bankası altın tahminini duyurdu! Uzun vadeli yatırım düşünenler dikkat

Dünya Bankası tarafından yayınlanan son rapora göre, altın ve enerji fiyatlarının yükseleceği öngörüldü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay