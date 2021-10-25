Konut finansman oranları düştü mü? Bankaların konut, arsa finansman oranları ne kadar?
Merkez Bankası’nın iki puan faiz indirimine gitmesi sonrası konut, taşıt finansmanı alacaklar katılım bankalarının konut, arsa ve taşıt finansman oranlarını merak eder oldu. Peki kamu bankası konut finansmanı ne kadar? Konut finansman oranları düştü mü, ne kadar düştü? Katılım bankası konut finansman oranları nedir? İşte katılım bankaları konut ve arsa finansman oranları.
Merkez Bankası’nın iki puan faiz indirimine gitmesi sonrası konut, taşıt finansmanı alacaklar katılım bankalarının konut, arsa ve taşıt finansman oranlarını merak eder oldu. Peki kamu bankası konut finansmanı ne kadar? Konut finansman oranları düştü mü, ne kadar düştü? Katılım bankası konut finansman oranları nedir? İşte konut, taşıt finansman oranları.
Merkez Bankasının faizleri yüzde 16'ya çekmesinin ardından kamu bankası, Ziraat Katılmı, Vakıfbank Katılım konut ve taşıt finansman oranları da sorgulanır oldu. İşte Ziraat Katılım konut ve arsa finansman oranları...
Ziraat Katılım arsa finansman oranı
Ziraat Katılım konut finansman oranı
Vakıf Katılım arsa finansman oranları
Vakıf Katılım konut finansman oranları