Konut finansman oranları düştü mü? Bankaların konut, arsa finansman oranları ne kadar?

Merkez Bankası’nın iki puan faiz indirimine gitmesi sonrası konut, taşıt finansmanı alacaklar katılım bankalarının konut, arsa ve taşıt finansman oranlarını merak eder oldu. Peki kamu bankası konut finansmanı ne kadar? Konut finansman oranları düştü mü, ne kadar düştü? Katılım bankası konut finansman oranları nedir? İşte konut, taşıt finansman oranları.

Merkez Bankasının faizleri yüzde 16'ya çekmesinin ardından kamu bankası, Ziraat Katılmı, Vakıfbank Katılım konut ve taşıt finansman oranları da sorgulanır oldu. İşte Ziraat Katılım konut ve arsa finansman oranları...

Ziraat Katılım arsa finansman oranı

Ziraat Katılım konut finansman oranı

Vakıf Katılım arsa finansman oranları

Vakıf Katılım konut finansman oranları