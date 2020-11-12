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Ekonomi Konut finansman oranları! Bankaların konut finansman oranı ne kadar?
Ekonomi

Konut finansman oranları! Bankaların konut finansman oranı ne kadar?

Konut finansman oranları düştü mü? Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığına ise Lütfi Evlan’ın getirilmesi sonrası piyasalarda olumlu bir etkiye sahip oldu. 8.5 TL seviyelerine çıkan dolar bu atamalar sonrası düşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin açıklamalarının ardından hem dolar-euro hem altın fiyatlarında önemli dereceği düşüşe neden oldu. Erdoğan’ın açıklamaları sonrası bankalar konut finansman oranlarını aşağıya çekti. Peki Ziraat Katılım konut finansman oranı ne? Vakıf Katılım konut finansman oranı ne kadar oldu? Türkiye Finans, Kuveyt Türk konut finansman tutarları ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-11-12 09:32:00 -
Konut finansman oranları! Bankaların konut finansman oranı ne kadar?

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevinden alınarak yerine Naci Ağbal’ın getirilmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığında da görev değişimi yaşandı. Berat Albayrak’ın yerine Lütfi Elvan getirildi. Bu atamalar sonrası da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Grup Toplantısında yapılan açıklamalar, ekonomik reform ve yabancı yatırımcılara verilen mesajlar piyasada büyük bir dalgalanmaya neden olmuştu. Piyasalardaki bu olumlu havaya bankalar da konut finansman oranlarını da yansıdı. Peki katılım bankaları konut finansman oranları, vakıf katılım konut finansman oranları, ziraat katılım konut finansman oranlar, katlım bankası konut finansman oranları, konut finansman oranları en uygun hangisi?

Vakıf Katılım Bankası konut finansmanı oranı yüzde 1.25

Ziraat Katılım Bankası konut finansmanı oranı yüzde 1.25

Kuveyt Türk konut finansmanı oranı yüzde % 1.43

Türkiye Finans konut finansmanı oranı yüzde %1.51

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