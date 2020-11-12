Konut finansman oranları! Bankaların konut finansman oranı ne kadar?

Konut finansman oranları düştü mü? Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığına ise Lütfi Evlan’ın getirilmesi sonrası piyasalarda olumlu bir etkiye sahip oldu. 8.5 TL seviyelerine çıkan dolar bu atamalar sonrası düşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin açıklamalarının ardından hem dolar-euro hem altın fiyatlarında önemli dereceği düşüşe neden oldu. Erdoğan’ın açıklamaları sonrası bankalar konut finansman oranlarını aşağıya çekti. Peki Ziraat Katılım konut finansman oranı ne? Vakıf Katılım konut finansman oranı ne kadar oldu? Türkiye Finans, Kuveyt Türk konut finansman tutarları ne kadar?