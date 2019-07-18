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Konut edindirme yardımı ödemeleri nasıl yapılıyor? KEY ödemeleri

Halk arasında KEY yani Konut edindirme yardımı ödemeleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar TOKİ, konut edindirme yardımı ödemeleri nasıl yapılıyor? sorusunun cevabını araştırıyor. KEY ödemeleri nasıl yapılır?

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:37
Konut edindirme yardımı ödemeleri nasıl yapılıyor? KEY ödemeleri

Halk arasında KEY yani Konut edindirme yardımı ödemeleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar TOKİ, konut edindirme yardımı ödemeleri nasıl yapılıyor? sorusunun cevabını araştırıyor. KEY ödemeleri nasıl yapılır?

Ödemeler, KEY hak sahipliğine esas ek listelerin ilan edilmesinden sonra ilgili kanunda hükme bağlanan şekilde ve süreler içerisinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla gerçekleşmektedir. KEY ödemelerini gecikmeli olarak almak durumunda kalanlara KEY tutarları, KEY ödemelerine ilişkin ilk listelerinin Resmi Gazetede yayımlandığı ilan tarihi baz alınarak hesaplanacak %10 artışla ödenmektedir. Ödemelerin daha sonraki dönemlerde yapılması halinde, geçen her 3 aylık dönem için ilave olarak basit usulde %1.25 artış uygulanmaktadı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:37
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