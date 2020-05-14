Konut alacaklar evleri maskeli veya görüntülü geziyor

İSTANBUL (AA) - Salgın döneminde ilanda beğendiği evi görüntülü konuşmayla incelemek isteyenlerin oranı yüzde 54'ü bulurken, bizzat görmek isteyenlerin hepsi maske kullanıyor.

Zingat.com, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın döneminde gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçleri ile ilgili bir anket düzenledi. Türkiye'nin dört bir yanından ankete katılan emlak danışmanları, salgın döneminde satılık veya kiralık ev arayan kişilerin yüzde 90'ının kendilerine emlak sitelerindeki ilanlar üzerinden ulaştığını bildirdi.

İlanda beğendiği evi gayrimenkul danışmanının uzaktan görüntülü olarak gezdirmesini isteyenlerin oranı yüzde 54'ü buldu.

Görüntülü ev gezdirme işlemini gerçekleştiren gayrimenkul danışmanlarının yüzde 61'i WhatsApp uygulamasını, yüzde 33'ü telefonun görüntülü arama özelliğini, yüzde 6'sı diğer programları kullandı.

Salgın döneminde yüz yüze ev gösterimlerinde yaşanan azalma oranı ise 93 oldu. Yüz yüze ev gösterimlerinde hem gayrimenkul danışmanı hem de evi yakından görmek isteyenlerin maske kullanım oranı yüzde 100, kolonya veya dezenfektan kullanımı ise yüzde 95 olarak gerçekleşti.





- Salgın döneminin konut satış ve kiralama fiyatlarına etkisi





Ankette, salgın döneminde emlak danışmanlarına sık sorulan soruların başında konut fiyatlarında düşüş olup olmadığı geldi.

"Salgın döneminde konut satış fiyatlarında değişim olmadı" diyen gayrimenkul danışmanları yüzde 48'lik oranla ağırlık kazanırken, konut fiyatlarının azaldığını düşünen danışmanların oranı yüzde 32, fiyatların arttığını belirten danışmanların oranı ise yüzde 21 oldu.

Kira fiyatlarında değişim yaşanıp yaşanmadığı konusunda ise gayrimenkul danışmanlarının yüzde 43'ü değişmediği, yüzde 41'i düştüğünü, yüzde 15'i ise artış gösterdiği yönünde fikir beyan etti.

Ankette, "İşlerinizin ne zaman normale döneceğini düşünüyorsunuz?" sorusuna danışmanların yüzde 40'ı "3-6 ay arasında", yüzde 25'i "6 aydan daha fazla", yüzde 19'u "2 ay içerisinde", yüzde 10'u "1 ay içerisinde" yanıtını verirken, "Normale döndü bile" diyenlerin oranı ise yüzde 3’te kaldı.

