Konuştukça batıyor! Terörist Demirtaş’tan bir heykel çıkışı daha: 'Öcalan’ın kendisi de heykelinin dikilmesi...'

HDP’nin terörden yargılanan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisine hayran olan Halk TV programcılarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Daha evvel seçmenine meydanlarda 'Sayın Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' sözü veren demirtaş, ideolojik ortağı Halk TV'de haddini iyice aştı.

Terörist Demirtaş 'Öcalan’ın kendisi de heykelinin dikilmesi meraklısı değil. O da barış olsun, demokratik çözüm olsun düşüncesindeydi.' diyerek heykel konusudna bir skandala daha imza attı.