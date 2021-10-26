Konuştukça batıyor! Dün salya sümük ağlayan Şirin Payzın bugün tükürdüğünü yaladı

yeniakit.com.tr

Türkiye'nin iç işlerine hadsizce burnunu sokarak Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu sonrası geri adım attı.

Yaşanan bu gelişme sonrası çılgına dönen CHP yandaşı Halk TV'nin sunucusu Şirin Payzın tükürdüğünü yalayan büyükelçilere isyan etti.

"Gezi Kalkışması" ve "15 Temmuz darbe girişimi"nin finansörü Soros'un yerli işbirlikçisi Osman Kavala için "mağdur" diyen Payzın, geri adım atan büyükelçiliklere "beceriksizler" dedi.

Payzın yaptığı isyan dolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Madem yaptığının arkasında durmayacaksın cezaevindeki bir mağdur üzerinden ne diye diplomasi oyunu oynarsın? ABD ve AB ülkeleri Kavala’yı malzeme edip, beceriksiz işlerle iktidarın sorumsuz politikalarına su taşıyorlar."





CHP'den skandal tezkere kararı

Türkiye, küresel haydutlar olan ABD ve Rusya'nın istediği gibi at koşturup oyun kurduğu bölgelere asker gönderip oyunları yerinde bitirmek için harekete geçti.

CHP ise terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin baskısı sonucu Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" oyu vereceğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), sınır ötesindeki görev süresini 2 yıl uzatacak olan tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti "evet" oyu vereceğini açıklarken HDP ise hayır oyu kullanacağını bildirdi.

TBMM'ye sunulacak olan Suriye ve Irak tezkeresiyle ilgili açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Suriye'ye sınır ötesi için istenen 2 yıllık tezkereye hayır oyu vereceğiz" diye konuştu.

CHP'nin bu kararına sosyal medya hesabından destek veren Şirin Payzın, "Tezkereye hayır demek doğru duruş" dedi.

Payzın yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Suriye politikası nedir? Bilen var mı? Yok! Askerler şehit oluyor saldırıyı yapanı dahi açıklayamıyorlar.. Tezkereye hayır demek doğru duruş ..CHP’nin bu duruşunu sonuna kadar kampanya malzemesi yapacaklar ..ama bu şartlarda hayır demek doğru siyaset ve doğru duruş."

Dün büyükelçiler "geri adım attı" diye salya sümük ağlayan Şirin Payzın yaptığı bir diğer paylaşımında ağız değiştirerek kendisiyle çelişti.

Türkiye sınır ötesi operasyonlar ile Suriye'de ABD ve Rusya'nın kirli planlarını bozarken sözde "emperyalist karşıtı" geçinen solak Şirin Payzın, "ABD ve Rusya’yı bölgede rahat bırakın" dercesine mesajlar verdi.

Türkiye'nin 10 büyükelçiyi yola getiremediğini iddia ederek akla ziyan ifadeler kullanan Payzın, "Dün mandacılara diz çöktürdük falan diyorlardı bugün Amerika ve Rusya’nın oyun kurucu olduğu Suriye’ye asker göndermek için tezkere istiyorlar" dedi.

Konuştukça batan ve rezil bir duruma düşen Payzın'ın bu sözleri "Madem Türkiye 10 büyükelçiyi yola getirmediyse dün neden ağlıyordun Şirin Payzın?" dedirtti.