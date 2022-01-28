Konuşsana şimdi de! Davutoğlu rezil olunca sessizliğe büründü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 3 gün önce Türkiye’nin Ukrayna Rusya krizine müdahil etmediğini iddia edip “bu mudur dünya liderliği” demişti.

Davutoğlu "Soğuk Savaş sonrasının en ciddi krizinin yaşandığı Ukrayna’da liderler video zirve görüşmeleri yapıyor. Aynı anda Rusya ve Ukrayna’ya komşu yegane NATO ülkesi olan ve arabuluculuk iddiasındaki Türkiye davetli değil; görüşünü soran bile yok. Bu mudur dünya liderliği?" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak yeni gelişmeler Davutoğlu’nun yüzüne tokat gibi çarptı. Başkan Erdoğan, ABD ve Rusya'nın ‘soğuk savaş' mücadelesine çevirdiği Ukrayna krizine müdahil oldu. Putin Türkiye'ye gelecek, Erdoğan 3 Şubat'ta Kiev'e gidecek.

Bir zamanlar Dışişleri Bakanlığı görevi de yapan Davutoğlu, rezil olunca sessizliğe büründü.

Neler yaşandı?

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizde tansiyon her geçen gün artarken Türkiye'nin iki ülke arasında arabulucu olma önerisi karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, krizin çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ankara'ya davet etmesi üzerine Kremlin'den olumlu yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Erdoğan'ın davetine icabet ederek Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Olimpiyat sonrasında

Ziyaretin zamanı belirtilmedi ancak salgına ve programına bağlı olarak düzenleneceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Putin'in ziyaretinin tarihiyle ilgili olarak "Gerginlik bir çatışmaya dönüşmemeli, diyalog sürmeli. Putin, Pekin Olimpiyatları'ndan sonra tarih verecek" dedi. 4 Şubat'ta başlayacak olan olimpiyat, 20 Şubat'ta sona erecek.

3 Şubat'ta Kiev'e yolculuk

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın şubat ayı içerisinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile de görüşeceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan 3 Şubat'ta Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunacak.

Rusya'nın 'Ukrayna NATO'ya girmesin' talebine ret

Rusya'nın, Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğine dair garanti verilmesi talebi, ABD tarafından reddedildi. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, her ülkenin girmek istediği güvenlik ittifakına kendisinin karar verme hakkı olduğunu söyledi. Geri adım atmadıklarını belirten Blinken, "Rusya'ya ciddi bir diplomatik çözüm yolu önerdik, tercih onlara kalmış" dedi. Bir Rus yetkili ise ABD'nin NATO ile koordinasyon içinde hazırladığı bu teklifi inceleyeceklerini belirtti.

'ABD'den pozitif adım yok, saldıran hak ettiğini bulur'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ana konularda ABD'den pozitif cevap gelmediğini söyledi. "ABD verdiği cevapta en önemli soruya, NATO'nun Doğu'ya genişlemesi sorusuna cevap vermedi" diyen Lavrov, "Atılacak adımlara Putin karar verecek" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Doğu kanadındaki askeri varlığı güçlendireceğiz" şeklindeki açıklaması için "Gerçekle bağını kaybettiğini düşünüyorum" ifadesini kullanan Rus Bakan, Batı'nın tepkilerinin 'histerik' olduğunu belirtti: "Batılı meslektaşlarımızın istisnasız 'askeri' çılgınlık içinde olduklarını görüyoruz. Biz kimseye saldırmadık, onlar hep bize saldırdı. Bize saldıranlar da her zaman hak ettiğini buldu."

Saldırı belarus tarafından gelirse bedelini ödetiriz!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Belarus'u topraklarını Ukrayna'ya saldırı için kullandırmaması için uyardıklarını söyledi. Price, aksi halde Minsk yönetiminin Batı'nın hızlı ve kararlı yanıtıyla karşı karşıya kalacağını belirtti. ABD'li sözcü, NATO'nun Belarus sınırındaki ülkelerde ittifak güçlerini önemli ölçüde artırma yoluna gidebileceğini de kaydetti.

Sınıra askeri yığınak tam gaz sürüyor

Rusya'nın olası işgali nedeniyle Batı'dan Ukrayna'ya mühimmat sevkıyatı yapılıyor. Rusya yığınaklarını tatbikatlarla perdelerken ülkelerin tutumu şu şekilde:

Rusya: Güney Askeri Bölgesi'nde 6 bin askerle tatbikat başlatıldı. n Tatbikat için 20 savaş gemisi Baltık Denizi'ne, 20'den fazla savaş gemisi de Karadeniz'e girdi. n 10 Şubat'a Belarus'ta da tatbikat yapacak. Su-35 savaş uçakları sevk edildi. n Ukrayna sınırına 110 bin asker konuşlandırıldı.

Ukrayna: Donbas Bölgesi'ne 120 bin asker sevk edildi.

ABD: Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat gönderdi. n 8 bin 500 asker teyakkuza geçirildi. n Letonya, Litvanya ve Estonya'nın, ellerindeki ABD menşeli silahları Ukrayna'ya göndermelerine izin verildi. n ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'ndeki personele Ukrayna'dan ayrılın talimatı verildi.

NATO: F-15 savaş uçaklarını Estonya'ya konuşlandırdı.

Belarus: Batı sınırlarına 30 bin asker konuşlandığını duyurdu.

Almanya: Ukrayna'ya 5 bin miğfer gönderilecek.

İngiltere: Avrupa'daki NATO müttefiklerini korumak için asker göndermeye hazır. Ancak Ukrayna'ya güç gönderilmesini yakın vadede sıcak bakmıyor.

Hırvatistan: Savaş halinde NATO'daki askerlerini çekecek.

Çekya: Ukrayna'ya 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi hibe edecek.

Kanada: Ukrayna'daki 200 Kanada askeri personeline 60 kişi takviye edilecek.

Hollanda: Ukrayna'nın silah talebine olumlu bakıyor.