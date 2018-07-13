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Konuşma bozukluğu nedir? Nasıl tedavi edilir?

Konuşma, kişisel iletişimde çok önemli bir yere sahiptir. İnsanların en önemli iletişim aracı olan konuşmada meydana gelen bozukluklar, kişilerin psikolojisini olumsuz yönde etkiler.

13 Temmuz 2018 Cuma 09:34
Konuşma bozukluğu nedir? Nasıl tedavi edilir?

Konuşma bozukluğu tedavisi ilk olarak egzersizlerle gerçekleştirilir. Uzman doktorların önerdiği egzersizler şu şekildedir:

Ağzınızı açtıktan sonra dilinizi dışarıya çıkartın. Bunu yaparken dilinizi yanlara doğru kaydırmayın. Dilinizi tutun ve bırakın. Bu işlemi her denemede ileriye doğru uzatarak devam ettirin.

Dilinizi dışarıya çıkardıktan sonra yavaşça dudaklarınızın köşelerine doğru hareket ettirmeye çalışın.

Dilinizi, dudakların her köşesinde bir süre tutun ve bırakın.

Dilinizi dışarıya çıkardıktan sonra, dilin ucuyla çenenize dokunmaya çalışın.

Dilinizin ulaşacağı en uzak noktaya götürün ve bir süre öyle tutmaya çalışın.

Dilinizin uç tarafıyla dudaklarınıza dokunun.

Dilinizi kullanarak tam bir daire çizmeye çalışın.

Dilinizin ucuyla burnunuza dokunmaya çalışın.

Bu hareketi yaparken, alt dudağınızı veya elinizi kullanmamaya gayret edin. Yapabileceğiniz en uç noktaya doğru hareketei gerçekleştirmeye çalışın.

Dilinizin ucunu aşağıya ve yukarıya doğru hareket ettirmeye çalışın.

Dilinizi çıkardıktan sonra, önünüzde duran bir kaşığı dil ucuyla ileriye doğru itmeye çalışın.

Parmağınızı yanağınıza koyduktan sonra, ağzınızı açmadan dilinizle parmağınızın olduğu bölgeye dokunmaya çalışın.

Beş defa üst üste '' LA '' sesini çıkarmaya çalışın.

Beş defa üst üste '' KA '' sesini çıkartın.

Psikolojik kaynaklı konuşma bozuklukları da kekemelik ve mutizm olarak ikiye ayrılmaktadır. Mutizm olarak bilinen içe kapanma sorunu rehabilitasyon tedavisine ilk 6 ay içerisinde cevap verebilmektedir.

6 aydan sonraki tedavilerde ise psikolojik destek alınması gerekmektedir. Çok az görülen mutiz rahatsızlıkları, psikolojik tedavi sonrasında tamamen giderilebilmektedir. Bu rahatsızlıkta diğer bozukluklarda olduğu gibi erken teşhis ve tedavi oldukça önemlidir.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 09:34
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