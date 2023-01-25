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Gündem 'Konuşanlar'da uyuşturucu güzellemesi! Bu adama dur diyen yok
Gündem

'Konuşanlar'da uyuşturucu güzellemesi! Bu adama dur diyen yok

Hasan Can isimli komedyenin programında uzunca bir süre uyuşturucu güzellemisi yapıldı. Hatta konuklardan biri uyarıda bulanarak 'Konuşanlar programının başına iş gelmesin' yorumunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 20:56:00 -

Baştan sona küfür dolu 'Konuşanlar' adlı programın baş aktörü sözde komedyen Hasan Can ve avukat konuğu arasında geçen uyuşturcu muhabbetinde resmen uyuşturucu güzellemesi yapıldı.

Kadın avukat konuyu anlatırken Hasan Can'la birlikte gayet normal bir şeymiş gibi sohbet etti.

Toplum uyuşturcu ile mücadele ederken bu tür programlarda yapılan bu masumlaştırma operasyonu tepki çekiyor.

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