Konuşanlar'da akıllara durgun veren anlar! Bu işin sonu nereye gidecek?

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Kamuoyunda tepki çeken Konuşanlar programında, bu sefer de konuklardan birisinin ölen akrabası "şaka" malzemesi oldu.

Geçtiğimiz dönem Hasan Can Kaya'nın konuğuna küfretmesi ve salondaki kişinin kendisine edilen küfre kahkahalarla karşılık vermesi, uzun süre tartışılmış, RTÜK Acun Ilıcalı'nın Exxen adlı platformunda yayınlanan programa ceza kesmişti.

Akılalmaz diyalog!

Konuşanlar'ın son bölümünde, İş Güvenliği uzmanlığı yaptığını söyleyen salondaki bir konuk, mesleğine dair bazı bilgiler aktardı. Bir şantiyede çalıştığını belirten izleyici, işini anlatırken, inşaatta yüksekte çalışan birinin kemer takması gerekirken takmaması durumunda onu uyardığı örneğini gösterdi.

Hasan Can Kaya, "Böyle bir iş yapıp kemer takmayan var mı?" diye sordu. O esnada başka bir izleyici araya girerek, "Var var, benim eniştem düştü iki gün önce." dedi.

Kaya, "Nasıl durumu?" sorusunu yöneltince de, izleyici tebessüm ederek "Rahmetli oldu" ifadesini kullandı. Ölen kişi üzerinden akıllara durgunluk veren diyalog, şöyle devam etti:

Hasan Can Kaya: Bu kadar kafaya takmasaydın keşke hayatım.

Konuk: (kahkalarla..) Üzüldüm tabii ki ama yapacak bir şey yok. Giden geri gelmiyor.