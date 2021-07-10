Konukoğlu müjdeyi verdi temel yakında atılıyor

Yakında temelin atılacağına işaret eden Konukoğlu, “İnşallah öğrencilerimize daha modern ve daha geniş kampüste eğitim vereceğiz” dedi. SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan 185 öğrenciye diploması törenle takdim edildi. Törene katılım yoğundu.

Ailelere teşekkür

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmadı kendilerine güvenip evlatlarını emanet eden ailelere müteşekkir olduklarını belirtti. Konukoğlu, eğitim alanında başarılı faaliyetlerinin devam edeceğini dile getirdi.

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SANKO Üniversitesi’nde yeni kampüs çalışmalarının hız kazandığına da dikkat çeken Konukolu, “Yakında temeli atıyoruz. İnşallah daha modern, daha geniş kampüste üniversite eğitimini gençlerimizin ve akademisyenlerimizin hizmetinize sunacağız” şeklinde konuştu. İlaveten ailelerin evlatlarına verecekleri öğütlerin gelecek adına büyük önem taşıdığını kaydeden Konukoğlu, “Anneler ve babalar çocuklarına dikkatli olmalarını, daima güler yüzlü davranmalarını kaydetmeli. Anne ve babanın sözü bizde kanun gibidir. Mezun olan gençlerimiz bunu akıllarından çıkarmamalılar” diye konuştu.