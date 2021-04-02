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Gündem Konuğun "21 Haziran'da seçim olacak" açıklaması karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha atmaya başladı
Gündem

Konuğun "21 Haziran'da seçim olacak" açıklaması karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha atmaya başladı

Dün gece ekranlara gelen bir canlı yayın programda, konuklarından birisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dile getirdiği erken seçim çağrısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'den olumlu karşılık aldığını söyledi. 21 Haziran'da seçim yapılacağını duyan konuklar bir an donup kalsa da 1 Nisan şakası yapıldığını anlayınca kahkahalara boğuldular.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 09:19:00 -

TV100 ekranlarında yayınlanan Ahu Özyurt ile Sağlı Sollu programına gazeteci Hadi Özışık'ın erken seçime ilişkin yaptığı "1 Nisan şakası" damga vurdu. Programın hemen başında aldığı bilgiyi aktaracağını ifade ederek söz alan Özışık'ın konuşması, gerçeğin anlaşılmasının ardından kahkahalarla kesildi.

21 Haziran'da seçime gidileceğini söyledi

Hadi Özışık, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır ve Metin Özkan'ın yer aldığı programın hemen başında aldığı çok önemli bir kulis bilgisini paylaşacağını aktaran Hadi Özışık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçime gidelim" çağrısının karşılık bulduğunu ve 21 Haziran'ın da seçim tarihi olarak belirlendiğini anlattı.

Kulis bilgisinin 1 Nisan şakası olduğunun anlaşılması üzerine ise programın diğer katılımcıları da uzun süre gülmekten kendilerini alamadı.

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Yorumlar

Coşkunakademi

şu gavur siyonist cahaape şakaları yapmasak.caiz değil
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