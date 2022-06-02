Konu: Suriye... ABD'den Türkiye'ye önemli ziyaret!

ABD'nin Birleşmiş Milletler elçisi Linda Thomas-Greenfield ilerleyen günlerde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Thomas-Greenfield ziyaret kapsamında, üst düzey Türk heyetiyle Suriye'ye sınır ötesi insani yardım faaliyetleri hakkında görüşecek. Görüşmelerde sınır ötesi yardım çalışmalarının kolaylaştırılması ve Suriyeli sığınmacıların güvenliğinin sağlanması konularında Türkiye'nin oynadığı kritik role değinilecek.

ABD'nin BM misyonu ayrıca, Birleşmiş Milletler ve ortak partnerleri tarafından Suriye'deki insani yardım faaliyetleri için sağlanacak destek hakkında bilgi verecek.

Öte yandan ABD'li elçi, Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacılarla da yapacağı görüşme sonrası Suriyelilere gıda paketleri sağlayan STK ortakları ve BM temsilcileri ile de bir araya gelecek.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, yaklaşık 14 milyon Suriyelinin insani yardıma muhtaç halde yaşadığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Mepa News