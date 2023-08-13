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Dünya Konu: Çeteler... Vatandaşlara silah taşıma izni verdiler!
Dünya

Konu: Çeteler... Vatandaşlara silah taşıma izni verdiler!

Yeniakit Publisher
2023-08-13 13:09:00 -
Konu: Çeteler... Vatandaşlara silah taşıma izni verdiler!

Nijerya’da çetelere karşı vatandaşlara silah taşıma izni verildi. Bazı bölgelerde motosiklet kullanımı yasaklandı.

Nijerya'nın kuzeydoğu kesimindeki Zamfara eyaletinde çetelere karşı korunmak amacıyla vatandaşlara silah taşıma izni verildi. Eyalette çetelerden en fazla etkilenen üç bölgede motosiklet kullanımı ve benzin satışı da yasaklandı.

Zamfara, silahlı çetelerin fidye için adam kaçırma, soygun ve şiddet eylemlerinin en yaygın olduğu eyaletlerin başında geliyor.

Ormanlık bölgelerde etkili olan silahlı çeteler, çiftçiler ile birlikte yolculuk yapanları özellikle hedef alıyor.

Zamfara ile Kaduna ülkede silahlı çetelerin en yaygın olduğu eyaletler içinde yer alıyor.

Zamfara Basın Yayın Genel Müdürü Ibrahim Magaji Dosara, Eyalet Valiliğinin karakollara şahıslara silah ruhsatı verilmesi için genelge gönderdiğini duyurdu.
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Dosara, özellikle çiftçilere kendilerini savunmaları için silah da dağıtılabileceğini bildirdi.

Dosara, Zamfara eyaletinde güvenliğin sağlanması için ilave güvenlik görevlileri istihdam edileceğini duyurdu.

Eyalet yönetiminin, çetelerden en fazla etkilenen üç bölgede motosiklet kullanımını ve benzin satışını da yasakladığını kaydeden Dosara, "Bu bölgelerde motosiklet sürenler suç işlemiş kabul edilecek ve güvenlik birimleri bu kişileri gördükleri yerde vurup öldürme hakkına sahip olacak.” dedi.

Afrika'nın 200 milyonu aşan nüfusuyla en kalabalık ülkesi Nijerya, 10 yıldan fazla süredir devam eden güvenlik sorunlarıyla mücadele ediyor.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda 2009'da Boko Haram'ın ortaya çıkmasıyla başlayan güvenlik sorunları, zamanla diğer bölgelere de yayıldı.

Ülkedeki dini grupların yanı sıra silahlı çeteler, fidyeciler ve ayrılıkçı örgütler güvenlik sorununu artırıyor.

Birçok örgüt ve silahlı grubun faaliyet gösterdiği Nijerya'da, kuzeydoğuda Boko Haram/ISWAP, orta kesimde Şii eğilimli "Nijerya İslami Hareketi" (IMN), güneydoğuda Niger Deltası militanları ve Biafra Ayrılıkçı Hareketi (IPOB) ile çoban-çiftçi çatışmaları güvenlik tehdidi oluşturuyor.

Nijerya hükümeti, terör örgütleri ve silahlı çetelerin sivillere yönelik çeşitli saldırılarını, fidye için kaçırma olaylarını ve okullara saldırıları önlemek için çeşitli operasyonlar düzenlese de bu sorunlara karşı köklü çözüm bulamıyor.

Kaynaklar: Reuters, Euronews

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