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Aktüel

Kontrolünü kaybeden araç yol kenarına devrildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan araç yol kenarına yan yatarak devrildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:53:25 -
Kontrolünü kaybeden araç yol kenarına devrildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan araç yol kenarına yan yatarak devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza ucuz atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi TOKİ konutları altında meydana geldi. A.Y. idaresindeki 10 KV 300 plakalı araç henüz bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybederek yolun kenarına çarptıktan sonra devrilerek yan döndü. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine polis, İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi. Sürücünün ucuz kurtulduğu kaza ile ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.

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