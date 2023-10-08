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Yaşam Kontrollü yıkım kontrolden çıktı
Yaşam

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı

Yeniakit Publisher
2023-10-08 14:47:00 -

Kahramanmaraş'ta kontrollü yıkımı yapılan bina, elektrik direklerinin üzerine devrildikten sonra yola çöktü. O anlar vatandaş kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar gören binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar gören apartmanda kontrollü yıkım çalışması gerçekleştirilirken, kontrollü yıkım bir anda kontrolden çıktı. Tedbirsizce yıkılan bina, yol üzerinde bulunan elektrik direklerinin üzerine devrilirken, yıkımı izleyen vatandaşlar ve yoldan geçen otomobiller büyük tehlike atlattı. Sürücüler toz bulutunun içinde kaldı.

Yıkım sonrasında bölgede bulunan çok sayıda iş yeri ve konteyner kente elektrik verilemedi.

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