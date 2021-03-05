Kontrollü normalleşmeyle turizmde hafta sonu rezervasyonları başladı

Turizm sektörü temsilcileri, kararı memnuniyetle karşıladı. Tur firmalarının yetkilileri, “Hafta sonu turlarımıza talepler gelmeye başladı. Sadece otel rezervasyonu vardı, şimdi paket turları da yapılacak” dedi. Hayatın normale dönmesiyle müşterilerine müşteri ekleyeceklerini dile getiren otelciler ise “Satışlarımız artmaya başladı bile” diye konuştu.

Kritik uyarı

Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Bayraktaroğlu da bölge genelinde hafta sonu rezervasyonlarını almaya başladıklarını aktardı. Bayraktaroğlu, “Vatandaşlarımız rezervasyon yapmadan gelmesin. Böyle olunca kurallara daha rahat uyarız. Çünkü işletmelerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışacak. Sağlımızı korumak en önemli görevimiz. Daha güzel günler için hem işletmelerimiz hem de müşterilerimiz kurallara uyacaktır” şeklinde konuştu.

Heyecan hakim

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, normalleşme adımlarının Denizlili turizmcileri heyecanlandırdığını kaydetti. Şen, Pamukkale ve termal otellerin bulunduğu Karahayıt bölgesindeki otellerde hafta sonu rezervasyonlarını almaya başladıklarını belirtti.