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Yerel Kontrolden çıkarak motosiklet savruldu! İki kişi ölümden döndü
Yerel

Kontrolden çıkarak motosiklet savruldu! İki kişi ölümden döndü

Bursa'da kontrolden çıkan motosiklet yolda kıvılcımlar çıkararak sürüklenmeye başladı. Motosiklet üzerindeki iki kişi kazadan sağ kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:39:00 -
Kontrolden çıkarak motosiklet savruldu! İki kişi ölümden döndü

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet kontrolden çıkarak sürüklenmeye başladı. Kıvılcımların çıktığı motosikletten bir kişi yere düşerken, sürücüsü motosikletin üzerinde durmayı başardı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Motosiklet çarptığı bir otomobilde hasara da sebep olurken, mahalle sakinleri motosiklet sürücülerinin gece yarısı daha dikkatli araç kullanmalarını istedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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