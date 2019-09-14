Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürüçü hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi de yaralandı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürüçü hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi de yaralandı.

Kaza, ilçeye bağla Tatlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ile birlikte kuşburnu toplamaya giden Resul Kelepircioğlu yönetimindeki 19 ER 491 plakalı traktör orman yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Fendiye Kelepircioğlu yaralandı. Yaralı kadın sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.