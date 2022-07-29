Kontrolden çıkan tır, 10 metrelik köprüden aşağı uçtu

Osmangazi ilçesi Bursa-Yalova yolu üzerinde seyir halinde olan tır, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı ardından ise yaklaşık 10 metrelik köprüden park halindeki otomobilin üstüne uçtu.

Dorsesi taksinin üzerine düştü

Uçan tırın dorsesi ise seyir halindeki Osman Aras idaresindeki ticari taksinin üstüne devrildi. Arkadan gelen 5 duramayarak zincirleme kaza yaptı. Toplamda 8 aracın karıştığı kazada ticari taksi sürücüsü Osman Aras ağır yaralanırken başka bir otomobil sürücüsü ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, AFAD, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ticari takside sıkışarak ağır yaralanan Aras kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

1 ölü, 1 yaralı

Osman Aras, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tırın sürücüsü olay yerinden firar etti. Kazanın hemen ardından tır sürücüsü olay yerinde aranırken firar ettiği öğrenildi. Kaza sonrası kapanan yolda kilometrelerce trafik oluşurken kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan feci kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken bir kişinin ise kazada kıl payı kurtulduğu görüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.