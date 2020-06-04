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Aktüel

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Zonguldak’ta kontrolden çıkan bir otomobil takla attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 01:54:26 -
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Zonguldak’ta kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada araçta sıkışan iki kişi, bulundukları yerden kendi imkanları ile çıkarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Zonguldak-İstanbul karayolu Cemaller köyü mevkisinde yaşandı. İzzet Y. (59) idaresindeki 67 EY 641 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla atarak durabildi. Kazada araçta sürücü İzzet Y. ve yolcu olarak bulunan Feyzi K. (64) için olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.


İki yaralının araçtan kendi imkanları ile çıktıkları öğrenildi. Yaralıar 112 acil sağlık ambulansı ile BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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