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Aktüel

Kontrolden çıkan otomobil elma bahçesine takla attı: 1 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan bir otomobilin elma bahçesine takla atması sonucu sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 21:27:42 -
Kontrolden çıkan otomobil elma bahçesine takla attı: 1 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan bir otomobilin elma bahçesine takla atması sonucu sürücüsü yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Karaman-Mersin Karayolunun 18. kilometresi Lale köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.İ (42), yönetimdeki 06 BCD 754 plakalı otomobil, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elma bahçesine takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ayakta tedavisi yapıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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