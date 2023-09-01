Kontrolden çıkan araç tarlaya savruldu!
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Sivas-Kayseri kara yolu Çekem köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, S.D. yönetimdeki 38 YD 657 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya savruldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan araç sürücüsü ile araçta bulunan iki kişiye, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. (İLKHA)
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