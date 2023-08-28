  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İzmir'deki o köyde sandıktan Erdoğan çıkınca, CHP'li belediye köyü cezalandırdı!

Dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı üç şehir belli oldu! Maalesef zirve bizim... İsyan ettiren rakamlar

Bilim insanları çalışma sonucunu değerlendirdi! Şok açıklama: Çin'de milyonlarca insanı Kovid-19 öldürmüş olabilir

Naci Görür 'Deprem beklentim biraz değişti' deyip Türkiye'yi uyardı: 700 kilometre canlı fay üzerindeler diyerek duyurdu

Kavun çekirdekleri Türkiye'yi zengin edebilir! Türk bilim insanı bomba çalışmasının sonucunu duyurdu

Başıboş köpeklere müdahale edilmesi için daha kaç insan ölecek? Köpeğe çarpmamak için...

Resmi açıklama geldi! Türk savaş gemileri 72 saat içerisinde hareket edecek

Okyanus ve denizlerde tehlike senaryosu: Bölgede rekor sıcaklık, kimse her şey düzeldi sanmasın! Dünyayı neler bekliyor!

İşte Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İBB gerçeği! Neredesiniz ey çevreci tayfası...

Siz de yaşıyor olabilirsiniz! İşte travma sonrası stres bozukluğuna dair detaylar
Yerel Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 ölü
Yerel

Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2023-08-28 03:59:00 -
Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 3 ölü

Akhisar devlet karayolu üzerinde Novada AVM karşısında bir düğün salonu işletmesi önünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre bugün saat 23.15 sıralarında Akhisar Devlet Karayolu üzeri Balıkesir istikametine seyir halinde olan 20 plakalı otomobil sürücüsü Burak Korkmaz direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında seyir halinde olan elektrikli bisiklete ve park halindeki iki otomobile çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası 20 plakalı otomobil yol kenarındaki su kanalı düşerek ters takla attı. Aracı içerisinde sıkışan sürücü Burak Korkmaz (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Yine elektrikli bisiklette bulunan sürücü Süleyman Koçer (43) ve arkasındaki Özbek uyruklu yolcu Naıma Uramova (38) u kazanın etkisiyle yol kenarına savruldu ve olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Nöbetçi savcının incelemesi ardından kazada hayatını kaybeden 3 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü Burak Korkmaz’ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23