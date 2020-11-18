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Gündem Kontrol noktasında gördü! Rus gazetecinin dünyası başına yıkıldı
Gündem

Kontrol noktasında gördü! Rus gazetecinin dünyası başına yıkıldı

Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrini ziyaret eden, Ermeni yanlısı olarak bilinen Rus gazeteci, Azerbaycan kontrol noktasında dalgalanan Türk bayrağını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Rus gazeteci, "Onlar Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:51:00 -

Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa şehrindeki Azerbaycan kontrol noktasında Azerbaycan bayrağının yanında asılı Türk bayrağını gören Rus gazeteci, paylaştığı videoda şaşkınlığını gizlemedi. Rus gazeteci, "Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar" dedi.

"Şuşa yazılan yerde Türk bayrağı var"

Rus gazeteci, "Arkamda Azerbaycan karakolunu ve bayrağını görüyorsunuz. Ama yukarıda Şuşa yazılan yerde Türk bayrağı var. Onlar Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Şuşa şehri, 8 Kasım'da Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı açıklamada, "8 Kasım 2020 Azerbaycan tarihinde ebedi olarak yaşayacak. Bu bizim şanlı zaferimizin günüdür. Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa'da dalgalanıyor. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: sondakika.com

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