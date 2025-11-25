KONTR nedir? KONTR hisseleri neden tavan yaptı?

Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği Kontrolmatik Teknoloji (KONTR), yeni bir satış ve devir hamlesiyle piyasada büyük bir şaşkınlık oluşturdu. Şirketin hem kendi payları hem de bağlı ortaklıklarına ait hisseleri Tera Yatırım’a devretme kararı alması, Kontr hisselerinin kısa sürede tavan seviyeye ulaşmasına neden oldu.

KONTR nedir, şirket ne yaptı?

Kontrolmatik Teknoloji; enerji, mühendislik ve teknoloji çözümleri üzerine çalışan bir şirket olarak Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Son açıklamalarında, sermayesinin yüzde 5’ine denk gelen 32.500.000 adet KONTR payını Tera Yatırım’a devretme kararı aldığını duyurdu. Aynı işlem kapsamında Pomega Enerji sermayesinin yüzde 5’ine denk gelen 90.000.000 adet pay ile Plan S’in yüzde 5’ine denk gelen 37.500.000 adet payın da Tera Yatırım’a devredilmesi kararlaştırıldı.

Pay devirlerinin toplam bedeli ne kadar oldu?

Şirketin açıklamasına göre devredilen payların toplam satış bedeli 1,52 milyar TL olarak açıklandı. Ardından yapılan ek bilgilendirme ile 32.500.000 adet Kontrolmatik payının Tera Yatırım’a devrinin tamamlandığı duyuruldu.

KONTR hisseleri neden tavan yaptı?

Pay devrinin açıklanmasıyla birlikte KONTR hisselerinde hızlı bir fiyat hareketi yaşandı. Yatırımcılar, hem satış bedelinin büyüklüğü hem de devrin gerçekleşmiş olması nedeniyle hissede pozitif fiyatlama yaptı. Bu gelişmeler sonucunda KONTR, gün içerisinde yüzde 10 yükselişle 33,44 TL seviyesine ulaşarak tavan fiyattan işlem gördü.