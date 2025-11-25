  • İSTANBUL
Evde tartar lekelerinden nasıl kurtulursunuz? Sararan dişleri anında beyazlatan doğal yöntem: Kar tanesinde bile beyaz oluyor

Evde tartar lekelerinden nasıl kurtulursunuz? Sararan dişleri anında beyazlatan doğal yöntem: Kar tanesinde bile beyaz oluyor

Sararan dişler evde doğal yollarla nasıl beyazlatılır? Dişlerde doğal bir temizlik ve ferahlık etkisi için daha aydınlık beyaz görünmesine yardımcı olan bu doğal yöntem düzenli kullanıldığında dişlerin daha beyaz görünmesine katkı sağlayabilir. Sararan dişlerinizin daha beyaz görünmesini mi istiyorsunuz? İşte pratik yöntemlerle evde diş beyazlatma yöntemleri…

Diş sararması Sigara tüketimi dışında diş sararmasına neden olabilecek faktörler arasında diş travması, kötü ağız hijyeni ve koyu renkli besin veya içeceklerin tüketilmesi ile ortaya çıkabilir.

Sararan dişlerinizin daha beyaz görünmesini mi istiyorsunuz? İşte pratik yöntemlerle evde diş beyazlatma yöntemleri… Gün içinde tükettiğimiz çay, kahve ve asitli içecekler ve pişmiş yiyeceklerin birçoğu, dişlerimizde tartar birikmesine sebep olur. Her ne kadar düzenli fırçalasanız da bazen bu lekelerden kurtulmak oldukça zorlayıcı olabilir. Hatta günümüzde birçok insan dişçiye sadece bu sebeple gidiyor. Bu içeriğimizde size dişçiye gitmeden kendi imkanlarınızla bu lekelerden nasıl kurtulacağınızı anlatıyoruz. Ancak eğer birikmiş bir tabaka mevcutsa, dişçinizin çok daha hızlı yöntemlerle bu lekelerden kurtulabileceğini söylemek zorundayız. Ayrıca eğer bu lekelerle yeteri kadar ilgilenmezseniz, çok daha ciddi diş sorunlarına yol açacağını hatırlatalım.

Tartar probleminden evinizde kurtulmak için ihtiyacınız olan malzemeler: Oksijenli su. Su. Karbonat. Tuz. Mikrop kırıcı ağız gargarası. Dental Kürdan. Diş fırçası. Hazırlanışı Yarım bardak sıcak su ile bir bardak oksijenli suyu karıştırın ve bir dakika boyunca ağzınızı çalkalayın. Ardından yarım bardak oda sıcaklığındaki suyla durulayın. Tartar tabakasından kurtulmanın en etkili yolu karbonattır. Bir yemek kaşığı karbonat ile yarım çay kaşığı tuzu yarım bardak su içerisinde karıştırın ve dişlerinizi bu karışım ile fırçalayın. Dental kürdan kullanarak dişlerinizi nazikçe ovun ve zarar vermemeye dikkat edin.

Ağız sağlığınızı korumak için yapabileceğiniz diğer işlemler Düzenli olarak diş ipi kullanın. Acı tüketerek salya üretimini arttırın ve ağzınızı daha temiz tutun. Uyumadan önce ağzınızı portakal ile ovun ve bakteri oluşumunu engelleyin. Dişinizi fırçalarken yumuşak bir fırça kullanın, nazik davranın ve dikey hareketler yapmaya özen gösterin. Diş aralarını ve diş etlerini temizlemeyi ihmal etmeyin. Kar tanesinden bile beyaz oluyor! Sararan dişleri anında beyazlatan doğal yöntem... Zerdeçal İle Diş Beyazlatma 1 çay kaşığı zerdeçal. 1 çay kaşığı limon suyu. ve 1 çay kaşığı karbonata 1 miktar diş macunu ekleyin. ve günde en az 2 defa. bu macunla dişlerinizi fırçalayın. inci beyazı dişlere sahip olucaksınız.

