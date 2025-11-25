Akit Yazarı Ramazan Topdemir ile MHP lideri Bahçeli ne konuştu

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Akit Gazetesi Yazarı ve İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Ramazan Topdemir'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde yaşananları anlattı.

Donat'ın yazısı şöyle:

Ramazan Topdemir... Kürt kökenli... Adıyamanlı... İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi.

Kürt sorunu üzerine araştırmaları, kitapları var.

Atatürk'ün Doğu-Güneydoğu Politikası ve GAP.

Menderes'ten Recep Tayyip Erdoğan'a Güneydoğu Politikası.

Atatürk'ten Erdoğan'a Kürt Politikası.

Atatürk'ten Bahçeli'ye Güneydoğu Politikası.

Dr. Ramazan Topdemir, benim dostum... Kitaplarını imzalar ve getirir... Sohbet ederiz.

Ankara'ya geldi... MHP Genel Merkezi'nde, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti... 14 Kasım 2024.

2.5 ay önce yine Ankara'daydı... Bahçeli'yi ziyaret... 6 Eylül 2025. Kitabını verdi... Konuştular.

Bugünkü yazımız... Bahçeli neler sordu, neler söyledi?

***



Şanlıurfa- Osmaniye hattı

Ramazan Topdemir, annesinin Şanlıurfa-Siverekli olduğunu söyleyince...

Devlet Bahçeli, "Biz de Siverek'ten Osmaniye-Bahçe'ye gelmiş bir aileyiz... Fettahoğulları ailesi" dedi.

Devlet Bey, Türkmen kökenli. Ailesi yıllarca... Şanlıurfa-Siverek'te yaşamış... Köklü ve varlıklı, geniş bir aile.

Devlet Bahçeli'nin hâlâ Siverek'te akrabaları var.

***



Mutlaka

Terörsüz Türkiye'yi konuştular... Uzun uzun.

Devlet Bahçeli'nin bir sözünü yazmamız şart: "Bu proje mutlaka başarılı olacak... İçeriden ve dışarıdan provokasyonlar var... Ama bunları aşacağız."

***



Tespih

Ramazan Topdemir'in dikkatini çekti... Devlet Bahçeli'nin elinden düşürmediği tespih... Sordu:

- Çok güzel... Farklı... Nereden?

- Zaza tespihi... Zaza kardeşlerimi severim.

***



Tarihsel bakış

Ramazan Topdemir'e sordum... "Daha daha neler konuştunuz? Geçen yıl... Bu yıl... Terörsüz Türkiye... Geçmişte yaşananlar... Atatürk... İnönü... Menderes... Demirel... Özal... Erdoğan..."

Topdemir ile uzun sohbet... Söylediklerinden satırbaşları:

Atatürk kucaklayıcı idi... Sertlik yanlısı değildi... Yurtsa sulh, cihanda sulh... Atatürk'ün şaşmaz ilkesiydi.

Atatürk... İsmet İnönü'den de Celal Bayar'dan da... Rapor istedi... Güneydoğu raporu... Kürt sorunu.

Adnan Menderes... Kürt sorununun demokrasi içinde çözümünü savunuyordu.

Ortadoğu coğrafyasının en önemli olayı, ihtiyacı... Su... Süleyman Demirel, bu gerçeği gördü... Barajlar... Sulama kanalları... Türkiye'nin çok büyük gücü.

12 Eylül 1980 darbesi... Devlet-millet dayanışması zedelendi.

Diyarbakır Cezaevi'nde yaşananlar... Kötü muamele... İşkence... PKK'nın doğmasına zemin hazırlandı... Cezaevinden çıkan silahı alıp dağa gitti.

***



Yavuz Sultan Selim... Ve Kürt meselesi

Konuşma... Cumhuriyet öncesine uzandı... Yavuz Sultan Selim dönemine kadar:

Dr. Ramazan Topdemir:

Efendim... Bilirsiniz... İdris-i Bitlisi... Yavuz Sultan Selim'in danışmanlarından... Yavuz Sultan Selim'in Doğu siyasetinde çok önemli rolü vardır.

Kürt meselesi açılınca... İdris-i Bitlisi, çözümün basit/kolay olduğunu söylüyor.

Sultan soruyor... Nasıl?

İdris-i Bitlisi'nin yanıtı: "Türk ile Türk'üm... Kürt ile Kürt'üm... Meclis'te koyunum... Yabanda kurdum."

Ramazan Topdemir... İdris-i Bitlisi'nin sözlerini daha da açıyor:

- Meclis'te... Günümüze göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Kürt de, Türk de birlikte... Yan yana... Uyum ve dayanışma içinde... Dışarıya karşı da aynı şekilde... Tek ses, tek yürek... Kurt misali.

İdris-i Bitlisi'nin sözü, Devlet Bahçeli'nin çok hoşuna gidiyor. Ve Ramazan Topdemir'den... Bir kâğıda yazmasını istiyor.

Topdemir... MHP Genel Merkezi'nden ayrılırken... Yazıyor ve özel kalem müdürüne bırakıyor:

"Beyefendi istedi... Kendisine iletir misiniz?"

***



Yasaklar bitince

Turgut Özal döneminden söz açılınca... Ramazan Topdemir, "Özal'dan önce Kürtçe kaset satışı bile yasaktı" diyerek devam etti.

Bugün... TRT'de bile Kürtçe kanal var.

Turgut Bey'in oğlu Ahmet Özal bir gün... Diyarbakır'da... Kaset, plak, CD satılan mağazaya girmiş. Sormuş... "İşler nasıl?"

İşyeri sahibi... "Babanız, Kürtçe kaset yasağını kaldırmadan önce işler daha iyiydi" demiş:

- Yasak varken herkes Kürtçe kaset istiyordu... El altından satıyorduk... Şimdi yasak da yok, Kürtçe plak isteyen de.

***



Ve Erdoğan dönemi

Partiyi kurduğu günden bugüne... Kongrelerde... Mitinglerde... Meclis'te... Televizyonda... "Kürt sorunu benim sorunum" sözlerini defalarca tekrarladı.

Bugün... Erdoğan ve Bahçeli... Sürecin iki mimarı.

***



Bir zamanlar maziye bak

Yıl 1977... Bingöl'de MHP'li belediye başkanı var... Hikmet Tekin.

Daha sonraları... 1989... Elazığ'da... Hikmet Behçet Susmaz... O zamanki adıyla Milliyetçi Çalışma Partisi'nden Belediye Başkanı seçildi.

1994... Ahmet Bilgin... Diyarbakır'ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı... Refah Partisi'nden.

Recep Tayyip Erdoğan... Refah Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı.

1999... Malatya'da... Mehmet Yaşar Çerçi. MHP'li Belediye Başkanı.

Devlet Bahçeli-Ramazan Topdemir buluşmasında hepsi konuşuldu.

Konuşmanın vurgusu... "Halkın içinde olmak... Halktan kopmamak... Türk'ü... Kürt'ü... Bütün renkleri kucaklamak."

***



Cumhur İttifakı

Erdoğan ile Bahçeli'nin ilişkileri... Bazı çevrelerin, "Ah dostlukları bozuluverse" beklentileri... Ramazan Topdemir ile sohbetimizde bu konu da açıldı.

Topdemir... Bahçeli ile geçen yıl yaptığı görüşmede, dikkatini çeken bir şeyi anlattı:

14 Kasım 2024... Ben saat 15.00'te Sayın Bahçeli'yi ziyaret ettim.

Saat 18.00'de Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi vardı.

Çok titizdi... Heyecanlıydı... Dosyalar hazırlanmıştı.

Giyimine bile büyük özen gösteriyordu.

Üslubu çok sıcaktı... Çok saygılıydı.

Aralarından su sızacağına inanmam... Kim ne derse desin... Birlikteler.

***



Şark Bülbülü

Noktayı... Atatürk dönemiyle... Devlet Bahçeli ile Ramazan Topdemir'in konuşmasıyla koyalım.

1916... Mustafa Kemal Paşa Diyarbakır-Silvan'da görevli.

Celal Güzelses... Diyarbakırlı türkü sanatçısı.

Onu dinleyen... "Şark Bülbülü" adını veren... Mustafa Kemal Paşa.

Devlet Bahçeli... "Bende plakları var" diyor:

- Celal Güzelses'in türkülerini severek dinliyorum.