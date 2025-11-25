  • İSTANBUL
Macron’dan dikkat çeken açıklama! Türk askerini işaret etti: Ukrayna’ya güvence gücü olacak

Macron’dan dikkat çeken açıklama! Türk askerini işaret etti: Ukrayna’ya güvence gücü olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’yı barış sürecini sabote etmekle suçlarken, savaş sonrası Ukrayna’ya yönelik uluslararası güvenlik planını açıkladı. Macron’a göre barış anlaşmasının ardından Kiev, Odesa ve güvenli bölgelerde; İngiliz, Fransız ve Türk askerlerinden oluşacak bir “güvence gücü” konuşlandırılacak. Bu hükümetler arası koalisyonun NATO çatısı altında olmayacağını belirten Fransız liderin sözleri, Türkiye'nin bölgedeki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, RTL/M6 Info canlı yayınında Ukrayna savaşına dair yaptığı açıklamalarla uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Rusya'yı barış sürecini bilerek sabote etmekle suçlayan Macron, "Barışı istemeyen tek bir ülke var o da Rusya," ifadelerini kullandı. Fransız lider, Ukrayna'nın hangi topraklardan taviz vereceğine dışarıdan kimsenin karar veremeyeceğini vurgularken, uluslararası dengeleri doğrudan etkileyecek yeni bir güvenlik planını da duyurdu.

Macron’un açıkladığı plana göre, bir barış anlaşması imzalandıktan sonra, Ukrayna'nın başkenti Kiev, kritik liman şehri Odesa ve ön cephe gerisindeki güvenli bölgelerde yeni bir güvenlik mimarisi kurulacak. Bu mimarinin temelini ise Türk, İngiliz ve Fransız askerlerinden oluşacak "güvence güçleri" oluşturacak. Macron, bu birliklerin hükümetler arası bir koalisyonla ve NATO çatısı dışında görev yapacağını, amaçlarının yalnızca eğitim ve güvenlik sağlamak olduğunu belirtti.

RTL/M6 Info yayınında kameraların karşısına çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna savaşına dair mesajlarıyla Avrupa’nın siyasi nabzını bir anda yükseltti. Sözleri hem Paris’te hem Washington’da hem de Kiev’de geniş yankı uyandırdı. Macron, Rusya’yı barış sürecini bilerek sabote etmekle suçladı ve uluslararası güvenlik dengelerini doğrudan etkileyecek yeni bir planı kamuoyuna duyurdu.

"Barışı istemeyen tek bir ülke var o da Rusya" diyen Macron, Moskova’nın hem sahada hem de enerji altyapısına yönelik saldırılarla süreci uzattığını söyledi.

"KİMSE UKRAYNALILAR ADINA TOPRAK TAVİZİ KONUŞAMAZ"

Fransız lider, Ukrayna’nın hangi topraklardan vazgeçebileceğine dışarıdan kimsenin karar veremeyeceğini belirterek şu ifadeyi kullandı:

"Ukraynalılar adına hangi toprak tavizlerini vermeye hazır olduklarını kimse söyleyemez."

"RUSYA HER GÜN FRANSA DAHİL BİRÇOK ÜLKEYE SİBER SALDIRI YAPIYOR"

Macron, Rusya’nın hibrit saldırılar yürüttüğünü de söyledi:

"Rusya, Fransa da dahil olmak üzere her gün siber ve bilgi saldırıları gerçekleştiriyor."

TÜRK, FRANSIZ VE İNGİLİZ ASKERLERİNDEN OLUŞAN GÜVENCE GÜÇLERİ GELİYOR

Macron, barış anlaşması imzalandıktan sonra Ukrayna’da yeni bir güvenlik mimarisi kurulacağını duyurdu.

Buna göre Kiev, Odesa ve ön cephe gerisine yakın güvenli bölgelerde Türk, İngiliz ve Fransız askerlerinden oluşacak “güvence güçleri” görev alacak.

Macron, bunun NATO çatısı altında değil, hükümetler arası bir koalisyonla yapılacağını ve yaklaşık yirmi ülkenin kara, deniz ve hava desteğine hazır olduğunu söyledi.

"Gençlerimizi Ukrayna'ya göndereceğiz" yönündeki söylentileri reddeden Macron, bu birliklerin yalnızca eğitim ve güvenliği sağlamakla görevli olacağını aktardı.

"TESLİMİYET BARIŞINI İSTEMİYORUZ"

Macron, ABD’nin planını “doğru yönde” bulduğunu ancak Kiev’i zor durumda bırakacak bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini hatırlattı:

"Barış istiyoruz ama Ukrayna’yı imkansız bir duruma sokacak bir barış istemiyoruz."

KİEV’DEN TEPKİ: PUTİN’İN SALDIRILARI ABD PLANINA TERÖRİST BİR TEPKİ

Kiev yönetimi, Rusya’nın artan hava saldırılarını "ABD’nin barış planına karşı terörist bir tepki" olduğunu söylemişti.

Ukrayna’da başkent Kiev’de altı kişinin öldüğü açıklanırken Rusya’nın Rostov bölgesinde üç kişi öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca 249 Ukrayna İHA’sını düşürdüğünü duyurdu.

