Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Sektörel enflasyon beklentisinde iyileşme
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecine yönelik politikaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek sektörlerdeki enflasyon beklentilerinde iyileşme yaşandığını ifade etti. Fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağına işaret eden Şimşek, ekonomide dengelenmenin güçlendiğini ve bunun özellikle ev ekonomisine olumlu yansıyacağını vurguladı. Tasarrufu destekleyen bu süreçte piyasalarda daha öngörülebilir bir dönemin kapıda olduğu belirtiliyor.
Bakan Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti. Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz. Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kulandı. (DHA)