Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Sektörel enflasyon beklentisinde iyileşme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecine yönelik politikaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek sektörlerdeki enflasyon beklentilerinde iyileşme yaşandığını ifade etti. Fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağına işaret eden Şimşek, ekonomide dengelenmenin güçlendiğini ve bunun özellikle ev ekonomisine olumlu yansıyacağını vurguladı. Tasarrufu destekleyen bu süreçte piyasalarda daha öngörülebilir bir dönemin kapıda olduğu belirtiliyor.