Turistlerin en çok hayal kırıklığı yaşadığı yerler belli oldu: Türkiye de listede

Stasher’ın kurucusu Jacob Wedderburn-Day, dünyaca ünlü turistik bölgelerin sosyal medya fotoğraflarında olduğundan çok daha ihtişamlı göründüğünü belirterek, “Aşırı kalabalık, yüksek fiyatlar, düşük hijyen, ulaşım zorlukları ve fotoğrafla gerçeğin uyuşmaması ziyaretçileri hayal kırıklığına uğratabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kapsamlı araştırmaya göre, dünyanın dört bir yanından 101 popüler turistik durak; fiyat, kalabalık, memnuniyet düzeyi, güvenlik, hijyen ve sosyal medyadaki görünürlük uyumu gibi kriterler incelendi.

Kapalıçarşı: Listede 3. sıraya kadar yükseldi. İBB'nin beceriksizliği mi?

İstanbul’un simgesi Kapalıçarşı, ziyaretçilerin verdiği düşük memnuniyet puanları nedeniyle listenin üçüncü sırasında yer aldı. Ulaşımdaki zorluk başta olmak üzere, labirenti andıran koridorlar, turistik fiyatlandırma, yoğun satış baskısı ve sürekli kalabalık; yerli-yabancı turistlerin en fazla şikâyet ettiği noktalar arasında. Kapalıçarşı'nın bulunduğu noktaya toplu ulaşımın yetersizliğinin yanısıra, bölgeye trafik akışındaki sürekli yol çalışmaları kaynaklı sıkıntılar, olumsuz puanlamada etkili oldu.

Uzmanlar, Kapalıçarşı’nın kültürel öneminin tartışılmaz olduğunu ancak mevcut ziyaretçi yoğunluğunun “beklentilerle gerçek deneyim arasında büyük bir makas” oluşturduğunu vurguluyor.

Stasher analizine göre listenin ilk 10 sıralaması şöyle:

Hollywood Şöhretler Yolu – ABD

Aşırı kalabalık, güvenlik endişeleri ve düşük atmosfer kalitesiyle listenin zirvesine yerleşti. Lut Gölü – Orta Doğu

Yüksek fiyat politikaları ve çevresel bozulma nedeniyle ikinci sırada. Kapalıçarşı – Türkiye

Tarihi dokuya rağmen kalabalık ve yüksek fiyatlar ziyaretçi memnuniyetini düşürüyor. Çin Seddi – Çin Victoria Limanı – Hong Kong MONA Müzesi – Avustralya Stonehenge – İngiltere Disneyland Paris – Fransa Kilimanjaro Dağı – Tanzanya Machu Picchu – Peru

Uzmanlara göre ortak sorunlar aynı: Kalabalık, fiyat, beklenti uçurumu

Küresel turizm analizleri, memnuniyetin düşük olduğu destinasyonlarda bazı problemlerinin tekrarlandığını gösteriyor:

Aşırı turist yoğunluğu

Sosyal medyanın yarattığı yapay beklenti

Turistik fiyatların normalin çok üzerinde olması

Yetersiz yönlendirme ve bilgilendirme

Fotoğraflarla gerçek deneyim arasındaki belirgin fark

Özellikle Avrupa ve Orta Doğu’da sosyal medya trendleriyle aşırı popülerleşen bölgelerin memnuniyet oranlarının hızla düştüğü belirtiliyor.

Kapalıçarşı için çözüm önerileri masada

Uzmanlar, Kapalıçarşı’nın listeye girmesinin “tarihi değerine gölge düşürmediğini” ancak yönetim ve düzenleme konusunda geliştirilebilir alanlar bulunduğunu ifade ediyor.

Öneriler arasında:

Ziyaretçi akışının daha iyi yönetilmesi

Daha net ve yaygın yönlendirme levhaları

Fiyat şeffaflığının artırılması

Satıcı davranışlarının düzenlenmesi

Bu adımların, Kapalıçarşı’nın turistik deneyimini güçlendirebileceği belirtiliyor.