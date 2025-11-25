Turistlerin en çok hayal kırıklığı yaşadığı yerler belli oldu: Türkiye de listede
Turizm analizleri, sosyal medyada parlayan birçok ünlü noktanın ziyaretçileri gerçekte memnun edemediğini ortaya koydu. 101 destinasyon arasında Kapalıçarşı’nın üçüncü sıraya yerleşmesi dikkat çekerken, araştırmanan arkasında algı operasyonu mu var, sorusu akıllara geldi.
Stasher’ın kurucusu Jacob Wedderburn-Day, dünyaca ünlü turistik bölgelerin sosyal medya fotoğraflarında olduğundan çok daha ihtişamlı göründüğünü belirterek, “Aşırı kalabalık, yüksek fiyatlar, düşük hijyen, ulaşım zorlukları ve fotoğrafla gerçeğin uyuşmaması ziyaretçileri hayal kırıklığına uğratabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.
Kapsamlı araştırmaya göre, dünyanın dört bir yanından 101 popüler turistik durak; fiyat, kalabalık, memnuniyet düzeyi, güvenlik, hijyen ve sosyal medyadaki görünürlük uyumu gibi kriterler incelendi.
Kapalıçarşı: Listede 3. sıraya kadar yükseldi. İBB'nin beceriksizliği mi?
İstanbul’un simgesi Kapalıçarşı, ziyaretçilerin verdiği düşük memnuniyet puanları nedeniyle listenin üçüncü sırasında yer aldı. Ulaşımdaki zorluk başta olmak üzere, labirenti andıran koridorlar, turistik fiyatlandırma, yoğun satış baskısı ve sürekli kalabalık; yerli-yabancı turistlerin en fazla şikâyet ettiği noktalar arasında. Kapalıçarşı'nın bulunduğu noktaya toplu ulaşımın yetersizliğinin yanısıra, bölgeye trafik akışındaki sürekli yol çalışmaları kaynaklı sıkıntılar, olumsuz puanlamada etkili oldu.
Uzmanlar, Kapalıçarşı’nın kültürel öneminin tartışılmaz olduğunu ancak mevcut ziyaretçi yoğunluğunun “beklentilerle gerçek deneyim arasında büyük bir makas” oluşturduğunu vurguluyor.
Dünyanın en hayal kırıklığı oluşturan 10 turistik noktası açıklandı
Stasher analizine göre listenin ilk 10 sıralaması şöyle:
- Hollywood Şöhretler Yolu – ABD
Aşırı kalabalık, güvenlik endişeleri ve düşük atmosfer kalitesiyle listenin zirvesine yerleşti.
- Lut Gölü – Orta Doğu
Yüksek fiyat politikaları ve çevresel bozulma nedeniyle ikinci sırada.
- Kapalıçarşı – Türkiye
Tarihi dokuya rağmen kalabalık ve yüksek fiyatlar ziyaretçi memnuniyetini düşürüyor.
- Çin Seddi – Çin
- Victoria Limanı – Hong Kong
- MONA Müzesi – Avustralya
- Stonehenge – İngiltere
- Disneyland Paris – Fransa
- Kilimanjaro Dağı – Tanzanya
- Machu Picchu – Peru
Uzmanlara göre ortak sorunlar aynı: Kalabalık, fiyat, beklenti uçurumu
Küresel turizm analizleri, memnuniyetin düşük olduğu destinasyonlarda bazı problemlerinin tekrarlandığını gösteriyor:
- Aşırı turist yoğunluğu
- Sosyal medyanın yarattığı yapay beklenti
- Turistik fiyatların normalin çok üzerinde olması
- Yetersiz yönlendirme ve bilgilendirme
- Fotoğraflarla gerçek deneyim arasındaki belirgin fark
Özellikle Avrupa ve Orta Doğu’da sosyal medya trendleriyle aşırı popülerleşen bölgelerin memnuniyet oranlarının hızla düştüğü belirtiliyor.
Kapalıçarşı için çözüm önerileri masada
Uzmanlar, Kapalıçarşı’nın listeye girmesinin “tarihi değerine gölge düşürmediğini” ancak yönetim ve düzenleme konusunda geliştirilebilir alanlar bulunduğunu ifade ediyor.
Öneriler arasında:
- Ziyaretçi akışının daha iyi yönetilmesi
- Daha net ve yaygın yönlendirme levhaları
- Fiyat şeffaflığının artırılması
- Satıcı davranışlarının düzenlenmesi
Bu adımların, Kapalıçarşı’nın turistik deneyimini güçlendirebileceği belirtiliyor.