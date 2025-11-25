  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD’nin tartışmalı kararı gündemi sarstı! Myanmar kararı tepki çekiyor

Avrupa ülkesinde skandal: 3 bin Euro'ya bebek satışı!

Bunlar da utanma da yok! Bakan Tunç’tan Veli Ağbaba’ya ‘Beyaz Toros’ Kapağı!

Telefon dolandırıcılığında yeni dönem başlıyor! Suça karışan numaranın bedeli artık doğrudan numara sahibine kesilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur

Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi

Sponsorlu reklamlar aracılığıyla dolandırdılar! 17 ilde eş zamanlı operasyon: 32 gözaltı

Türkiye’ye karşı şer cephesi

‘İstanbul Sözleşmesi’ diye tepinenlerin maskesi bir kez daha iniyor Avrupa kadına şiddette gaza bastı

MİT paketledi CHP kafayı çıkardı! MOSSAD ajanı olunca öyle, BAE ajanı olunca böyle
Sağlık Kas onarımında yenilik: Bağışıklık hücreleri kasları hızla onarıyor
Sağlık

Kas onarımında yenilik: Bağışıklık hücreleri kasları hızla onarıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kas onarımında yenilik: Bağışıklık hücreleri kasları hızla onarıyor

Cincinnati Children's Hastanesi araştırmacıları, makrofajların kas onarımını hızlandırmak için sinir hücreleri gibi çalıştığını keşfetti. Bu bulgu, kas erimesi ve yaralanmalar için gelecekte umut vadeden tedavilerin önünü açıyor.

Cincinnati Children's Hastanesi'ndeki araştırmacılar, kas iyileşmesinde çığır açan bir keşfe imza attı. Makrofaj adı verilen bağışıklık hücrelerinin, kas onarımını hızlandırmak için sinir hücrelerine benzer şekilde çalıştığı ortaya çıktı.

Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Michael Jankowski, "En büyük sürpriz, bir makrofajın, nöronların çalışma şekline benzer şekilde, kas lifine bir iyon ileterek onarımı kolaylaştırmasıydı" açıklamasını yaptı. Bu süreç, kas hasarından sonraki 10-30 saniye içinde gerçekleşiyor.

HIZLI ONARIM SİNYALİ

Ekip, fareler üzerinde yaptığı deneylerde makrofajların kas lifleriyle sinaptik benzeri bağlantılar kurduğunu ve kalsiyum iyonları ileterek iyileşmeyi hızlandırdığını gözlemledi. Bu tedaviyi alan farelerde 10 gün sonra kontrol grubuna göre çok daha fazla yeni kas lifi oluştuğu tespit edildi.

İlginç bir şekilde, bu hızlı onarım mekanizmasının hem ani yaralanmalarda hem de kas hastalığı modellerinde benzer şekilde çalıştığı belirlendi.

GELECEKTEKİ TEDAVİLER İÇİN UMUT

Araştırma ekibinin, aslında ameliyat sonrası ağrıyı hafifletmenin yollarını aradığı bildirildi. Ağrı konusunda yeni bir yaklaşım bulamadılar ancak kas onarımını hızlandıran bu mekanizmayı keşfettiler. Bu buluşun, kas erimesi ve akut yaralanmalar için gelecekteki tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabileceği bildirildi.

Ağız gargarasında yeni Alternatif: Kimyasal ürünleri geride bırakıyor
Ağız gargarasında yeni Alternatif: Kimyasal ürünleri geride bırakıyor

Sağlık

Ağız gargarasında yeni Alternatif: Kimyasal ürünleri geride bırakıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23