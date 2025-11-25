Kas onarımında yenilik: Bağışıklık hücreleri kasları hızla onarıyor

Cincinnati Children's Hastanesi'ndeki araştırmacılar, kas iyileşmesinde çığır açan bir keşfe imza attı. Makrofaj adı verilen bağışıklık hücrelerinin, kas onarımını hızlandırmak için sinir hücrelerine benzer şekilde çalıştığı ortaya çıktı.

Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Michael Jankowski, "En büyük sürpriz, bir makrofajın, nöronların çalışma şekline benzer şekilde, kas lifine bir iyon ileterek onarımı kolaylaştırmasıydı" açıklamasını yaptı. Bu süreç, kas hasarından sonraki 10-30 saniye içinde gerçekleşiyor.

HIZLI ONARIM SİNYALİ

Ekip, fareler üzerinde yaptığı deneylerde makrofajların kas lifleriyle sinaptik benzeri bağlantılar kurduğunu ve kalsiyum iyonları ileterek iyileşmeyi hızlandırdığını gözlemledi. Bu tedaviyi alan farelerde 10 gün sonra kontrol grubuna göre çok daha fazla yeni kas lifi oluştuğu tespit edildi.

İlginç bir şekilde, bu hızlı onarım mekanizmasının hem ani yaralanmalarda hem de kas hastalığı modellerinde benzer şekilde çalıştığı belirlendi.

GELECEKTEKİ TEDAVİLER İÇİN UMUT

Araştırma ekibinin, aslında ameliyat sonrası ağrıyı hafifletmenin yollarını aradığı bildirildi. Ağrı konusunda yeni bir yaklaşım bulamadılar ancak kas onarımını hızlandıran bu mekanizmayı keşfettiler. Bu buluşun, kas erimesi ve akut yaralanmalar için gelecekteki tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabileceği bildirildi.