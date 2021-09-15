Konteyner dükkânlar faaliyette Devlet esnafın yaralarını sarıyor

Şiddetli yağış nedeniyle 11 Ağustos’ta meydana gelen sel olayında Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki dükkânların tamamına yakını kullanılamaz hale gelmişti.

Ticari hayat başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilçenin yeniden imarı sürecinde esnafın işlerinin aksamaması için kurulan konteynerlerde ticari hayat başladı.

Anlamlı ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konteyner dükkânlardaki esnafı ziyaret etti. Kurum, bir iş yerinden satın aldığı iki bisikletin çocuklara verilmesini istedi. Diğer dükkânlara da uğrayan Kurum, manavdan alışveriş yaptı. Aldığı ürünleri çevredekilere ikram etti. Kurum, konteyner dükkânların esnafın ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla kurulduğunu hatırlattı. Kurum, “Çok şükür bölgede normale dönmeye başladı. Esnafımız iş yerini açıyor, vatandaşımız alışveriş yapıyor, çocuklarımız bisiklete biniyor. Bu bizim için en güzel olay. Tabii bunu kısa sürede bütün ilçe geneline yayacağız” şeklinde konuştu.

Çalışmalar sürüyor

Bozkurt’ta inşa faaliyetlerinin sürdüğünü ifade eden Kurum, şunları söyledi: “Bir taraftan da burada yaşamın sürmesi adına okulların açıldığı, çocukların gezdiği, eğlendiği, oynadığı bir ortamın oluşması için Kastamonu Valiliğimiz, belediyelerimiz üstüne düşen çalışmaları yapacaklar. Tabii ki burada bir ay vatandaşlarımızla beraber hep birlikte onlar için bir şeyler yapabilmenin çabası içerisindeydik. Şimdi en azından o enkaz görüntülerinin kalktığı, selle ilgili hasarların giderildiği, eski yaşamın yeniden başladığı bir durumu görmek bizi de çok mutlu ediyor.”

Prefabrik iş yerleri

Elektrikçi Mustafa Cinni ise sel sırasında 5 bin nüfuslu ilçenin 4 dakikada yerle bir olduğunu belirtti. Cinni, “Selden ötürü 500 tane dükkân varsa 495 tanesi kullanılmayacak halde ama devlet yanımızda. Bunun çok ama çok farkındayız. Biz de kalkınacağız, bu yaraları saracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’nin yardımıyla prefabrik iş yerleri kuruldu. Devletten Allah razı olsun. Büyük bir ülke olduğumuzu biliyorduk ama yaralarımızın hızla sarılmasını gördükten sonra bunun daha da çok farkına vardık” diye konuştu.