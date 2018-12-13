Kontenjanlara ihtiyaç ayarı geliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, üniversitelerin kontenjanlarının iş dünyasının ihtiyaçlarına göre yeniden belirlenmesini istedi. Yükseköğretim Meclisi’nde konuşan Hisarcıklıoğlu, “Eğitim, geçmişin ya da bugünün meselesi değil, geleceğin meselesidir” dedi. Bugün eğitimde alınan kararların gelecek on yılları etkilediğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, özetle şunları söyledi: “Çünkü boş kalan her bir kontenjan, ülkemizin kaynaklarının heba olması demek. Benzer şekilde, üniversitelerdeki bölümler ve programlar da, geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmeli ve değiştirilmeli. Temel olarak eğitim ve istihdam ilişkisi etkin bir şekilde tesis edilmeli. Yeni dönemdeki politikalarımızı buna göre belirlemeliyiz.”