0553 313 94 23

Konsolosun konutundaki incelemeler sürüyor

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin yapılan çalışmalarda, yetkililerin dün Türkiye'den ayrılan Muhammed el Uteybi'nin kullandığı Başkonsolosluk konutundaki incelemeler devam ediyor.

17 Ekim 2018 Çarşamba 20:05
Konsolosun konutundaki incelemeler sürüyor

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ınİstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin dün Türkiye'den ayrılan Muhammed el Uteybi'nin kullandığı Başkonsolosluk konutundaki incelemeleri devam ediyor.

Levent'teki Başkonsolosluk konutuna ikisi olay yeri inceleme olmak üzere toplam 4 sivil plakalı araçla 16.40'ta gelen Türk yetkililer, 2 saati aşkın bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Bazı olay yeri inceleme personellerinin saat 18.15'te konutun çatısında çalışma yaptığı görüldü. Ayrıca, drone yardımıyla bina ve çevresinin görüntüsü alındı.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 20:05
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gözde ışık çakmalarına dikkat!
    1. Gözde ışık çakmalarına dikkat!
    2. Beşiktaş'ta sakatlık şaşkınlığı!..
    3. Doğan istifa etti
    4. Gri kategorideki terörist yakalandı!
    5. Jirki Aşireti'nde kan davasında mutlu..
    6. Konsolosun konutundaki incelemeler..
    7. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Hamas'a..
    8. 'Staj ve çıraklık süresi emekliliğe..
    9. Başkentte traktörle araçlara çarpan..
    10. Mermer ocağı basan 2 terörist öldürüldü
    11. Tekirdağ'da 'palalı' soygun kamerada
    12. Kocaeli’de evine gelen icra..
    13. Milli ara onlara yaradı: Güneş'in zor..
    14. 'Siber güvenlik yerli ve milli olmalı'
    15. Çeyrek altın 366 lira sevşyelerinde
    16. Gece yarısı atıştırmaları sendromunu..
    17. Feci kazada korkunç detay! Gösterge..
    18. Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!
    19. Frey: Şampiyon olacağımıza yüzde 100..
    20. Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...