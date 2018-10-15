Konsolosluktaki incelemede 'Münevver Karabulut' yöntemi! Mavi Işık nedir?

Suudi Arabistan Konsolosluğuna giren Türk heyetindeki polisler, Cemal Kaşıkçı olayını çözmek için "mavi ışık"la inceleme yapıyor. Olay yeri inceleme ekipleri, daha önce Münevver Karabulut cinayeti de dahil pek çok cinayeti mavi ışık yöntemiyle çözmüştü.

Kayıp Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan Konsolosluğunda inceleme yapan polis ekiplerinin binadaki çalışması devam ediyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, daha önce Münevver Karabulut cinayeti de dahil olmak üzere çok sayıda cinayeti çözmek için kullandıkları "mavi ışık" yöntemini kullanıyor. Duvarlara ve konsolosluk içindeki her noktaya bu ışık tutulurken, ekiplerin çalışması da kameralarca kaydedildi.

Mavi ışık yöntemi nedir?

Mavi ışık yöntemi modern “olay yeri inceleme” yöntemlerinden biri olarak bütün dünyada kullanılıyor. Luminol adı verilen madde herhangi bir yüzeye püskürtüldüğünde, bu yüzdeki kan izi ve kalıntılarıyla tepkimeye giriyor. Tepkime sonucunda ise mavi-yeşil renkte bir ışık saçıyor. Böylece gözle görülemeyecek kan kalıntıları tespit edilebiliyor.