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Konsolosluk çalışanlarının ifadesi alındı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Suudi konsolosluğunda çalışan 38 kişinin ifadesi alındı.

25 Ekim 2018 Perşembe 16:01
Konsolosluk çalışanlarının ifadesi alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, geçen hafta cuma günü başlayan konsolosluk çalışanlarının ifade alma işlemi devam ediyor. Bu kapsamda, 38 çalışanın ifadesi ''tanık'' sıfatıyla alındı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen tanıklar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından görevlendirilen savcılara ifade verdi.

Bu kişilerin haricinde 5 kişinin henüz ifade vermeye gelmediği öğrenildi.

Çalışanlara, "olay günü konsoloslukta olağanüstü bir durum olup olmadığı, daha önce de konsolosluğa gelen Cemal Kaşıkçı ile dışarıdan gelen 15 kişiyi görüp görmedikleri ve kaç yıldır çalıştıkları"na ilişkin sorular sorulduğu belirtildi.

Kaşıkçı olayı

Resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamayan Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, binada aynı saatlerde 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 16:01
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı

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