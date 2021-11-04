Konserler ve balolarda fink atan Bengi Başer'den ne maske ne mesafe! Ele verir talkını kendi yutar salkımı

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Vatandaşlara maske takılmasını, sosyal mesafeye uyulmasını hatta çift maske takılmasını söyleyen tam kapanma isteyerek hükümete dayatmada bulunan ve halk tarafından da eleştiri alan pandemi sürecinin tartışmalı ismi Prof. Dr. Bengi Başer, sosyal medyadaki "Ele verir talkını kendi yutar salkımı" dedirten paylaşımlarıyla tepki çekti.

Konserden konsere, balodan baloya koşuyor

Bengi Başer, tıklım tıklım olan konserlere katılmayı da ihmal etmiyor.

Şarkıcı Kaan Sekban'ın konserine katıldığını sosyal medyadan paylaşan Bengi Başer, iğne atılsa yere düşmeyecek kalabalıklara karışarak mesafeyi hiçe sayıyor.

Başer, sosyal medyadaki paylaşımında, "Sevgili Kaan Sekban nazik davetiyle, olağanüstü performansıyla bizleri salgının gri renklerinden alıp, ruhumuzu gökkuşağı renklerine boğdu.Gülmeyi unutan bizlere öyle iyi geldi ki…Sağ olun ve hep olun siz @KaanSekban" ifadelerini kullandı.

Burcu Güneş'in şarkı söylediği baloya da gitti

Antalya'da Burcu Güneş'in şarkı söylediği Cumhuriyet Balosu'na da katılmayı ihmal etmeyen Bengi Başer, lebaleb konserlerde fink attı.

Maske de tanımıyor

Katıldığı baloda mesafeyi unutan Bengi Başer, maske de takmayarak maskesini düşürdü.

Vatandaşlar ise maske ve mesafeyi hatırlatarak Bengi Başer'e tepki yağdırdı.

Gelen ziyaretçilerle de sarmaş dolaş pozlar veren Bengi Başer'in sosyal mesafe ve maskeyi hiçe sayması dikkat çekti.

Bengi Başer'in ikiyüzlü tavrına sert tepki

1998'de kurduğu Recep Tayyip Erdoğan'a Özgürlük Platformu Başkanı Ahmet Tanman, sosyal medya hesabından Bengi Başer'e tepki gösterdi.

Tanman, Bengi Başer'in ikiyüzlü tavrına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi ve "Bilim Kurulu Üyelerine ayar vermeyi görev adletmeyi kendisine gizli görev şiarı edinen ve herkese engel koyan Kardiyolog Prof. Bengi Başer'in bu üstlenmiş olduğu görevin kutsiyeti o kadar üstün ki kendi dışında herkesi maske ve aşı ile kutsamak için siper etmiş durumda (!)" ifadesinde bulundu.

"Elimize düşeceksiniz" tehdidi

Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun vefatının ardından, AK Partili ismin koronavirüs tedbirlerine riayet etmediğini söyleyen Laikçi doktor Bengi Başer, kendisine tepki gösteren bir vatandaşa, “Bence siz hastalanmayın ve elimize düşmeyin. Ama düşeceğiniz de bir gerçek” tehdidinde bulunmuştu.

"Koronavirüs testleri ayrıcalıklı kişilere yapılıyor" yalanıyla provokasyon

Geçtiğimiz yıl Prof. Dr. Bengi Başer ise koronavirüs testlerinin herkese yapılmadığını öne sürerek tıpkı savunduğu kesim gibi iftira kampanyası başlatmıştı.

Başer, ‘Testlerin ayrıcalıklı kişilere yapıldığı maalesef doğru ve koronavirüs sonbaharda çılgınca yükselecek’ diyerek hem yalan söylemiş, hem de korku pompalayarak provokasyona kalkışmıştı.

"Aşı olmayanların eğitim hakkı engellesin" dayatması

Aşı olmayan vatandaşları da hedef alan Bengi Başer, topluma baskı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Aşı olmayanlara yönelik dünyada da yasaklar getirildiğini ifade eden Başer, "Bakın eğitimli/eğitimsiz, mavi yakalı/beyaz yakalı ne derseniz deyin, her kesimde garip bir aşı karşıtlığı türedi. Yok böyle bir şey. Belki şu yapılabilir; Mesela bugün için ABD'de bazı üniversiteler şunu koydu, "Kesinlikle kardeşim, ben üniversite öğrencilerine, hocalara, çalışan herkese 1 Ağustos'a kadar aşıyı zorunlu tutuyorum. Yaptıysan girersin, bu okulun sınırlarına. Yoksa giremezsin." Bu yavaş yavaş her yere yayılacak. Yani yaptırımlar olmalı bir kere. Bazen insanlar sadece anlatmakla anlamıyor, bazen yaptırımlar da işe yarıyor. Bunları birlikte kullanarak biz bu işin önüne geçmeliyiz. Çünkü başka türlü geçemeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Diğer taraftan Başer'in bu sözleri, sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.

Sağlıkçıları kışkırtarak koronavirüsle mücadeleyi sabote etme çabası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitterdan paylaştığı uyarı mesajını alıntılayan Başer, sağlık çalışanlarını kışkırtmaya çalışmıştı. Sağlıkçıların kimsenin emrinde olmadığını söyleyen Başer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef almıştı.

Sosyal medaydan Başer, "Sağlıkçıların zaten tükendiği bu süreçte, sağlıkçılar kimsenin emrinde değildir. Sadece görevlerinin başındadır. Bu ifadenin düzeltilmesinin doğru olduğu inancındayım." ifadelerini kullanmıştı.