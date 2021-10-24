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Gündem Konser alanı değil boks ringi! Serdar Ortaç neye uğradığını şaşırdı
Gündem

Konser alanı değil boks ringi! Serdar Ortaç neye uğradığını şaşırdı

Serdar Ortaç'ın verdiği konser sonrası izleyenler birbirine girdi. Konserden çok yaşanan kavganın konuşulduğu Karabük'te yumruklar havada uçuştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 15:11:00 -

Serdar Ortaç, özel bir etkinlik için konser vermek üzere Karabük’e geldi. Sahneye çıkan şarkıcıyı görebilmek için etkinlik alanına gelen izleyenler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Konser bitişinde ortalık karıştı’

Şarkıcı Ortaç’ın konserini tamamlamasının ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken yumruklar havada uçuştu. Cep telefonu ile kaydedilen o anlarda kavgayı ayırmak isteyenlerin de arada kavgaya karıştı.

Polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından olay sona erdi.

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